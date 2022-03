O Banco Mundial anunciou esta quarta-feira a suspensão imediata de todos os programas de ajuda na Rússia e na Bielorrússia, em retaliação à invasão russa da Ucrânia.

“Após a invasão russa da Ucrânia e as hostilidades contra o povo ucraniano, o Grupo Banco Mundial suspendeu todos os seus programas nas Rússia e na Bielorrússia com efeito imediato”, disse a entidade de Washington (Estados Unidos) em comunicado.

Na Bielorrússia, o Banco Mundial comprometeu-se com 11 projetos, totalizando 1,15 mil milhões de dólares (cerca de mil milhões de euros). Na Rússia, liderava quatro projetos com o valor de 370 milhões de dólares (cerca de 332 milhões de euros), de acordo com o “site” na Internet da instituição.

O Banco Mundial também enfatizou que não aprovou “nenhum novo empréstimo ou investimento na Rússia desde 2014”, ou seja, desde anexação da Crimeia por Moscovo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Também não houve nenhum novo empréstimo aprovado para a Bielorrússia desde meados de 2020”, acrescentou.

Na terça-feira, o Banco Mundial anunciou que estava a preparar uma ajuda de emergência de três mil milhões de dólares (cerca de 2,7 mil milhões de euros) para a Ucrânia, dos quais pelo menos 350 milhões de dólares (cerca de 315 milhões de euros) poderão ser já libertados esta semana.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) também está a considerar uma ajuda adicional a Kiev, além dos 2,2 mil milhões de dólares (cerca de 1,9 mil milhões de euros) que devem ficar disponíveis até ao final de junho.