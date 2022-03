Kherson, no sul da Ucrânia e perto da península da Crimeia, terá sido tomada por forças russas, indicou o autarca da cidade, citado pelo New York Times. Contudo, fontes do governo ucraniano alegam que a cidade continua sob bandeira ucraniana.

“O exército ucraniano não está aqui. A cidade está cercada”, afirmou Igor Kolykhaev, autarca de Kherson, segundo o órgão norte-americano.

Kherson has fallen to the Russian military, becoming the first major Ukrainian city to come under Russian control since the invasion last week. The mayor, Igor Kolykhaev, told me he met today with the Russian commander who plans to set up a military administration.

— Michael Schwirtz (@mschwirtz) March 2, 2022