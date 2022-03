Há uma semana começava a guerra na Ucrânia e as imagens e vídeos da invasão russa não tardaram a sugir: apartamentos transformados em ruínas, bairros incendiados, as saídas apressadas, cidadãos cobertos de sangue e ruas onde outrora passeavam sem ser para procurar proteção num abrigo subterrâneo.

O primeiro discurso do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que todos os dias grava um ou mais vídeos, foi um dos que marcou a semana. Com lágrimas, explicou que um dos objetivos da agressor é “destruir a Ucrânia politicamente destruindo o chefe de Estado”. Render-se não estava nos planos e, esta terça-feira, garantiu que para já a Ucrânia está a ganhar a guerra, a partir de um bunker.

Entre avanços e recuos, até agora só há confirmação da captura de uma cidade ucraniana pelas forças russas: Kherson, no sul do país. O exército inimigo continua a tentar entrar, sem sucesso, em Kiev.

Os números sobre mortes civis e baixas militares são difíceis de aferir e mudam consoante as fontes, porém uma coisa é certa: centenas de ucranianos já morreram e avizinha-se uma crise de refugiados. O número de refugiados da Ucrânia chegou ao milhão desde o início da invasão russa, de acordo com o último balanço realizado pelo Alto Comissário para os Refugiados das Nações Unidas, Filippo Grandi.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022