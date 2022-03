Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

E, ao fim de mais de um século de história do futebol português, ainda há novidades: esta quarta-feira, o FC Porto venceu o Sporting em Alvalade através de uma reviravolta, algo que nunca tinha acontecido. Os dragões começaram a perder, empataram de penálti e garantiram a vitória, colocando-se em vantagem para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

Mais do que isso, com esta partida, o FC Porto voltou a bater o Sporting depois de cinco jogos consecutivos sem conseguir vergar os leões, entre quatro empates e uma derrota. Esta foi já a sétima reviravolta dos dragões esta temporada, sendo que a equipa de Sérgio Conceição aumentou para 17 os encontros consecutivos sem perder para todas as competições, igualando o melhor registo da época passada.

A história, na verdade, está do lado do FC Porto: desde que a Taça de Portugal é disputada com eliminatórias a duas mãos, a partir de 2008/09, 86% das equipas que venceram no primeiro jogo fora de casa acabaram por seguir em frente. Curiosamente, só mesmo os dragões estragam esse registo, já que em 2010/11 eliminaram o Benfica na meia-final depois de terem perdido em casa na primeira mão.

7.ª reviravolta do FC Porto esta época:

➡Paços Ferreira

➡CD Tondela

➡Vitória SC

➡Estoril Praia

➡Belenenses SAD

➡Lazio

➡Sporting pic.twitter.com/mI6ZJZepq3 — playmakerstats (@playmaker_PT) March 2, 2022

Uribe, que voltou ao onze inicial depois de ter cumprido castigo contra o Gil Vicente e foi dos melhores em campo em Alvalade, explicou que o FC Porto sabia que iria ser “uma partida muito disputada”. “Na primeira parte as duas equipas estiveram equilibradas. Na segunda parte sofremos um golo mas continuámos com a nossa identidade e demos a volta ao marcador. Vamos com um resultado muito importante para a segunda mão”, disse o colombiano.

“Os Clássicos são jogos com muita luta, muito parados, há muita fricção. Felizmente, conseguimos o golo que precisávamos. Mas ainda não ganhámos nada, há mais 90 minutos. Demos um passo muito importante. O resultado é animicamente importante para o grupo, que sabe que pode atingir os objetivos traçados e ir à final que todos queremos”, acrescentou o médio.