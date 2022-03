Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais uma série de dois jogos sem ganhar, com um empate na Madeira frente ao Marítimo a contar para o Campeonato e um desaire em Alvalade frente ao FC Porto na Taça de Portugal, só uma vitória conseguida nos últimos cinco encontros. O Sporting perdeu a regularidade que tinha marcado a metade inicial da temporada e chega ao início de março, em dois meses, com mais derrotas em 13 jogos (quatro) do que tinha sofrido em 28 partidas realizadas entre agosto e dezembro contando com a fase de grupos da Champions (três).

Pela primeira vez na história, o FC Porto conseguiu bater fora os leões com uma reviravolta mas o problema do conjunto leonino já tinha precedentes: olhando para os últimos quatro desaires, e colocando de parte a goleada sofrida frente ao Manchester City, três tiveram como ponto comum a vantagem inicial dos verde e brancos como ocorreu com os dragões e já tinha acontecido com Santa Clara (3-2) e Sp. Braga (2-1).

E, apesar de ser apenas a primeira mão de uma meia-final que vai apenas terminar daqui a um mês e meio no Estádio do Dragão, houve mais um dado negativo registado pelo Sporting esta noite: foi a primeira vez desde 2003, quando Fernando Santos era o treinador dos leões e o clube fazia a estreia no novo Estádio José Alvalade, que os lisboetas perderam em casa para a Taça de Portugal numa série de 32 jogos.

“Não entrámos muito concentrados nos primeiros minutos da segunda parte, que são sempre importantes para mantermos o equilíbrio e assentarmos o jogo. Tivemos de correr atrás do prejuízo quando eles estavam a ganhar. Fizemos um jogo bem conseguido principalmente na primeira parte. Não conseguimos concretizar as oportunidades e eles foram lá e marcaram. Depois, a correr atrás do resultado, é óbvio que tiveram oportunidades mas já estávamos muito para a frente”, comentou Matheus Nunes, médio internacional português do Sporting que passou pela zona de entrevistas rápidas da SportTV.

“Não entrámos bem na segunda parte. Devíamos ter imposto o nosso jogo com calma e não entrar com ansiedades mas agora é continuar a trabalhar e dar resposta frente ao Arouca. Confiança na passagem à final? A confiança é a mesma, qualquer que fosse o resultado aqui. Nada muda. Da mesma forma que eles vieram aqui ganhar, também podemos ir lá ganhar. Temos plena confiança nisso”, acrescentou.