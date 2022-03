O grupo parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) questionou o Governo sobre a possibilidade da extensão do metro até à Trofa integrar o Plano de Recuperação e Resiliência, um projeto parado há 20 anos, anunciou esta quinta-feira o partido.

“Atendendo aos desafios ambientais que se colocam ao nível da mobilidade ainda muito assente no transporte individual”, o PAN quer ver esclarecido “se este projeto seria eventualmente concretizável através do Plano de Recuperação e Resiliência”, lê-se no comunicado.

No documento, o PAN informa ter avançado com uma iniciativa parlamentar para questionar o Governo sobre se “vai ou não dar cumprimento ao memorando assinado em 2007 pelo executivo à época e a Junta Metropolitana do Porto”.

Esse documento, recorda, “previa a ligação ao interface ferroviário da cidade da Trofa por parte das populações que residem na parte sul do concelho da Trofa e parte norte do concelho da Maia”.

Em causa, continua o PAN, está a “ligação do metro do Porto à localidade de Muro e ao concelho da Trofa, prevista na primeira fase e aguardada há cerca de 20 anos”.

O seu não cumprimento, enfatiza o partido, causou um “forte impacto negativo na população da Trofa que continua a ver-se privada de mais e melhor mobilidade urbana”.

A intenção do prolongamento do Metro à Trofa, inicialmente denominada por Linha T, existe desde 1999 com término na Estação da Trofa, sendo aproveitado o canal de comboio existente (Linha Porto — Guimarães).