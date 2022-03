O PCP vai comemorar o 101.º aniversário com um comício no Campo Pequeno, em Lisboa, no domingo, afirmando que será um “importante momento de afirmação” contra a “exploração e o empobrecimento”.

Em comunicado, o partido avançou que o comício na tarde de domingo “culmina as comemorações do centenário” e assinala o 101.º aniversário, sob o lema “O futuro tem partido, liberdade, democracia, socialismo”.

“Este comício constitui um importante momento de afirmação do partido, do projeto e ideal inserido na luta pela resolução dos problemas nacionais, pela melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo e o progresso social, contra a exploração e o empobrecimento”, acrescenta o PCP.

Considerando o “momento particularmente exigente da vida nacional”, os comunistas alegam que é necessária “a concretização de uma alternativa que garante um Portugal com futuro”.

A intervenção final vai ser, como é habitual, do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e também estão previstas intervenções dos dirigentes comunistas Margarida Botelho e Paulo Raimundo, assim como da dirigente da juventude comunista Inês Rodrigues.

Há um ano o PCP cancelou o comício de comemoração do centenário do partido por causa do agravamento da pandemia naquela altura. O Campo Pequeno é um local célebre para os comunistas, uma vez que foi também o palco do primeiro grande comício depois do 25 de Abril, em junho de 1974.

O comício que ficou por fazer há um ano foi substituído por 100 ações do partido e a Festa do Avante! foi o momento alto da celebração dos 100 anos.