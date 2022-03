Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas últimas 24 horas foram detetados mais 12.234 casos de Covid-19 pelas autoridades de saúde em Portugal, de acordo com mais um boletim divulgado pela DGS relativo à evolução da pandemia.

A atualização da Direção Geral da Saúde aponta ainda para mais 30 mortes atribuídas à doença ao longo destas últimas 24 horas.

Face ao mesmo dia da última semana — quinta-feira, 24 de fevereiro — há um ligeiro aumento de casos: mais 598 infeções confirmadas.

Também o número de casos ativos de infeção por coronavírus aumentou ligeiramente em Portugal. Neste momento existem 474.019 pessoas dadas (pelas autoridades de saúde) como estando infetadas em Portugal, mais 478 do que na véspera.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Comparando com o mesmo dia da semana passada, verifica-se também um aumento: na quinta-feira de 24 de fevereiro existiam 468.534 pessoas dadas como infetadas — menos 5.485 casos ativos do que agora.

LVT com mais de 4 mil novos casos, Centro com mais casos do que Norte

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que concentra mais novos casos de Covid-19 em Portugal, em valores absolutos: nas últimas 24 horas (de quarta-feira) foram identificados e confirmados 4.293 novos casos nesta região.

Seguem-se nas regiões com mais novos casos identificados a região Centro, com 2.812 infeções (algo proporcionalmente relevante, dado que não é a segunda região com mais habitantes do país) e a região Norte, com 2.128 novos casos.

No Alentejo foram identificadas 1.025 novas infeções, no Algarve 836, na Madeira 637 e nos Açores 503.

Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta duas limitações, que o Observador explica aqui: os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças; e há hospitais a seguirem critérios diferentes de contabilização de mortos Covid.