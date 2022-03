O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, afirmou esta quinta-feira que Portugal tem 85% das reservas de gás natural, sem contar ainda com o último navio que chegou a Sines nos últimos dias.

“Relativamente ao gás natural, há três ou quatro dias atrás tínhamos reservas na ordem dos 79%, chegaram, entretanto, três navios, não tenho o número do último navio, mas antes deste temos 85% das reservas de gás natural“, afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, na Comissão Permanente da Assembleia da República, onde participou num debate sobre a seca que Portugal enfrente, juntamente com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

O governante respondia a questões do deputado João Cotrim de Figueiredo, do Iniciativa Liberal (IL), sobre as reservas estratégicas nacionais de combustíveis e gás natural, tendo em conta o esperado aumento de preços devido à invasão da Ucrânia e consequentes sanções à Rússia.

“Portugal tem, de facto, reservas de combustíveis para 90 dias: gasolina, gasóleo e crude. Eles estão parqueados quase na totalidade em Portugal. No momento em que houver necessidade de utilizar, a logística está desenhada“, destacou Matos Fernandes.

A Rússia é responsável por mais de 40% das importações anuais de gás natural da UE.

A invasão russa da Ucrânia tem vindo a causar um acentuado aumento no preço do gás na UE e nos preços globais do petróleo, subida essa que surge no contexto de um pico já existente nos preços energéticos, dada a crise no setor.