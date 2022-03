Vladmir Putin, o presidente da Rússia, fez esta quinta-feira uma declaração à televisão estatal russa a partir de Moscovo, a capital do país. Num discurso que durou poucos minutos, o líder russo disse que a “operação especial militar” (nome que tem dado à invasão da Ucrânia), está a correr como planeado, referindo que “todos os objetivos foram alcançados”. Além disso, Putin disse que os ucranianos estão a “sofrer uma lavagem cerebral”.

O governante começou a declaração por dizer que assinou um decreto a declarar como “herói nacional” um dos comandantes mortos na invasão à Ucrânia que, diz o líder russo, “combatia os neonazis” que governam o país. O soldado, disse Putin, “fez-se explodir com uma granada para não ser capturado” num confronto com ucranianos.

“Estou orgulhoso deste povo grande da Rússia”, referiu ainda Putin, garantindo que não ia “voltar atrás no que disse quanto aos russos e os ucranianos serem um só povo“. O governante mencionou também que os seus soldados — “verdadeiros heróis” — estão a criar “corredores para que os civis possam fugir”, enquanto os “nacionalistas” ucranianos estão a bloquear essas vias. O governante louvo também “coragem” dos soldados russos: “Estão a lutar firmemente com um pleno entendimento da justeza da sua causa”.

Quanto às vítimas do exército russo, o líder do país prometeu que tem como missão “ajudar as famílias dos soldados que morreram”, dizendo que os militares vão também receber “pagamentos adicionais” em indemnizações que podem chegar a cinco milhões de rublos (mais de 41 mil euros).

Continuando a acusar os governantes ucranianos de serem “neonazis”, Putin afirmou ainda que o exército da Ucrânia está “a utilizar civis como escudos humanos” e estudantes estrangeiros como “reféns”. “Os nossos soldados estão a lutar pela paz (…) para que não tenhamos ninguém a ameaçar-nos nas nossas fronteiras”, disse ainda o Presidente da Rússia.

O líder russo acabou a declaração com um minuto de silêncio pelos soldados do seu país que morreram.