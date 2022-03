As delegações da Rússia e a da Ucrânia estiveram reunidas em Brest, na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, para tentar chegar a um cessar-fogo durante a tarde desta quarta-feira. Mas não houve qualquer acordo para terminar com o conflito que dura há mais de uma semana pelo menos para já. No entanto, foi agendada uma terceira ronda de negociações entre os dois países para os próximos dias.

Do lado da Ucrânia, um representante que esteve presente no encontro, Mykhailo Podolyak, lamentou, na sua conta pessoal do Twitter, que as negociações “não tenham alcançado os resultados que esperava”. “Só há uma solução para a organização de corredores humanitários”, referiu.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022