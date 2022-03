Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As seleções nacionais e clubes da Bielorrússia e da Rússia serão retirados dos jogos FIFA 22 e NHL 22, ambos propriedade da Electronic Arts (EA).

O anúncio foi feito esta quarta-feira na rede social Twitter, nas contas oficiais das duas séries de jogos de vídeo. Clubes com o CSKA Moscovo, o Lokomotiv de Moscovo, o Spartak Moscovo ou o Zenit St. Petersburg vão deixar de ser opção nos jogos.

“Em linha com os nossos parceiros na FIFA e na UEFA, a EA Sports iniciou um processo de remoção da seleção nacional russa e todos os clubes russos dos produtos da EA, incluindo: FIFA 22, FIFA mobile e FIFA online”, afirmou a EA Sports FIFA.

A statement from EA SPORTS FIFA: pic.twitter.com/v3pZvpblgS — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 2, 2022

Também a NHL 22 seguiu o mesmo passo, pelo que as equipas e hóquei no gelo da Rússia e da Bielorrússia não farão parte do leque disponível para os amantes do jogo.

“Em sequência da suspensão da Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) de todas as equipas e seleções russas e bielorrussas das competições da IIHF, vamos remover estas equipas da NHL 22 nas próximas semanas”, explicou esta quarta-feira a EA Sports NHL. “Nós apoiamos o povo da Ucrânia e juntamo-nos às vozes de todo o mundo que pedem a paz.”

A statement from EA SPORTS NHL: pic.twitter.com/2uX4h55ok4 — EA SPORTS NHL (@EASPORTSNHL) March 2, 2022

Embora as equipas russas, segundo explica a Polygon, estejam fora dos jogos de vídeo, jogadores russos que pertençam a equipas de outros países, como a estrela de hóquei no gelo russa Alexander Ovechkin — que representa os Washington Capitals — vão permanecer no plantel virtual.