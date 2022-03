Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um terramoto de magnitude 5,7 foi registado esta quinta-feira no México, com epicentro em Vera Cruz, informou o Serviço Sismológico Nacional (SSN) na rede social Twitter.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 14 km al NORTE de ISLA, VER 03/03/22 08:40:33 Lat 18.15 Lon -95.51 Pf 113 km pic.twitter.com/IAuTiYB4Fk — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) March 3, 2022

O terramoto ocorreu alguns quilómetros a sudoeste de La Isla e a uma profundidade de 10 quilómetros, às 8h40 da manhã (hora local), informa a CNN. A estação norte-americana indica também que o terramoto foi sentido pela população, principalmente em Vera Cruz.

Na capital mexicana, Cidade do México, os protocolos de emergência foram ativados, mas, até ao momento, não há registo de danos, informa a chefe do governo Claudia Sheinbaum no Twitter. Ainda assim, casas, escritórios e prédios públicos foram evacuados.

