Tik Tok. Dos vídeos sobre ataques nucleares e "propaganda anti-Rússia" ao bloqueio às agências de agências de notícias russas

Com a invasão da Ucrânia por parte das tropas russas, e o escalar do conflito para a esfera internacional, através das diversas sanções aplicadas pela comunidade internacional à Rússia, a presença do tópico “armas nucleares” nunca esteve tão presente como durante o período da Guerra Fria.

Na rede social Tik Tok, são vários os vídeos partilhados em relação às bombas atómicas, como clips onde são descritos os raios de ação de uma bomba num local específico, ou vídeos onde são abordadas as técnicas para aumentar as hipóteses de sobrevivência a uma explosão nuclear.

O que estão a fazer para serem tão apelativos para os 12 milhões de visualizadores é pegar em excertos sensacionalistas, e mostrá-lo de um modo terrivelmente dramático”, explicou ao Telegraph Hamish de Breton-Gordon, ex-líder das forças de defesa biológicas, nucleares e químicas da NATO e do Reino Unido.

Um vídeo do Tik Tok explica como seria uma transmissão da BBC caso um ataque nuclear ao Reino Unido estivesse em iminência de acontecer, com detalhes de etapas que os cidadãos são aconselhados a realizar. Hamish de Breton-Gordon afirmou que vídeos deste género são, escreve o Telegraph, “irresponsáveis e podem fazer com que as pessoas açambarquem nos supermercados sem que seja necessário fazê-lo“.