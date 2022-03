Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um adolescente na Flórida que tem rastreado o jato privado do empresário Elon Musk e publicado os dados numa conta do Twitter, criou agora duas novas contas.

Os visados? Numa das contas, passaram a ser rastreados os aviões privados dos oligarcas e bilionários russos. Na outra, é o jato privado de Putin o alvo. A primeira conta tem já quase 350 mil seguidores, e a segunda tem quase 90 mil inscritos. Ambas funcionam de modo automático, e foram criadas, segundo o Wall Street Journal, no primeiro fim de semana depois do início da invasão da Ucrânia.

Mesmo antes da guerra ter começado, as pessoas diziam-me: ‘Oh, devias rastrear o Putin'”, explicou Jack Sweeney, de 19 anos, ao mesmo jornal.

Algumas das aeronaves seguidas pelas contas incluem, de acordo com a CNN, pertencem ao dono do Chelsea, Roman Abramovich, aos empresários Alisher Usmanov e Leonid Mikhelson — líder da administração da produtora de gás “Novatek”.

Jack Sweeney está no primeiro ano da Universidade Central da Florida. As suas contas utilizam dados fornecidos publicamente relacionados com a longitude, latitude e altitude das aeronaves, e que calculam a sua localização com base num algoritmo desenvolvido pelo adolescente em 2020.

Elon Musk chegou a oferecer cinco mil dólares — cerca de 4.500 euros — ao jovem para que parasse de rastrear o seu avião, mas este recusou, e devolveu a Musk uma contraproposta: um Tesla Modelo 3 para suspender a conta.