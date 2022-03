O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, considerou esta sexta-feira que “a equipa mais equilibrada” deve vencer o jogo que opõe o seu conjunto ao Santa Clara, no domingo, para a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Convencido de que ambas as formações são “parecidas” no futebol que praticam, revelando-se “agressivas” sem a bola, quando têm de pressionar o adversário, e “verticais” com ela, o técnico perspetivou um duelo com “alternância” na supremacia exibida ao longo dos 90 minutos.

“Vamos ter duas equipas agressivas. O Santa Clara não gosta de deixar o adversário impor a sua forma de jogar. Não gosta de lhe dar tempo e espaço para ligar o seu jogo. Mas também sabe ser vertical. (…) Tem uma forma de jogar parecida com a do Vizela. É um jogo com muitas nuances. A equipa mais equilibrada vai estar mais perto de o ganhar. Espero que sejamos nós”, disse, na antevisão à partida marcada para as 19h30 locais (20h30 em Lisboa).

O treinador de 50 anos elogiou ainda o conjunto orientado por Mário Silva por ser “muito criativa”, ter “capacidade de se associar [na circulação de bola]” e sempre a “baliza no horizonte”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com os minhotos na 14.ª posição, com 24 pontos, a 10 rondas do fim do campeonato, o ‘timoneiro’ reconheceu que os “pontos são cada vez mais preciosos” e lembrou que os seus jogadores têm de se acautelar perante um oponente que conquistou 19 dos 26 pontos que lhe valem o 12.º lugar no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Depois do triunfo sobre o Belenenses SAD, por 2-0, em 2 de janeiro, a formação minhota sofreu golos nos oito jogos que se seguiram para o campeonato, facto que, para Álvaro Pacheco, tem “causado alguma mossa”, obrigando o Vizela a “andar sempre atrás do prejuízo”.

Ciente de que é “importante” marcar primeiro, o treinador reconheceu também que o regresso do médio Samu, após ter cumprido um jogo de suspensão na jornada anterior, com o Portimonense (1-1), pode ajudar a equipa azul na visita à ilha de São Miguel.

“O Samu trabalha comigo há muitos anos. Está identificado com todos os momentos do jogo. Quando ele está em campo, a equipa tem uma maior abrangência do campo maior, mas o [Osama] Rashid está cada vez mais entrosado, e o Marcos [Paulo] a perceber melhor as dinâmicas. E o Alex é um jogador parecido com o Samu, que está ainda a identificar-se melhor com o nosso jogo”, descreveu.

O Vizela, 14.º classificado da I Liga, com 24 pontos, defronta o Santa Clara, 12.º, com 26, em jogo marcado para o Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, no domingo, às 19h30 locais (20h30 em Lisboa), que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.