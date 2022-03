Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rádio Observador tem estado a acompanhar em permanência a guerra na Ucrânia, desde que a invasão começou na passada quinta-feira. Temos a informação atualizada e descodificada em direto, com reportagens dos enviados especiais do Observador Cátia Bruno e João Porfírio, entrevistas, debates e podcasts especiais, como o novo A História do Dia apresentado pelo subdiretor Ricardo Conceição, e o espaço Gabinete de Guerra, onde fazemos a análise ao conflito na Ucrânia. Pode ouvir a emissão da Rádio Observador clicando aqui.

Fizemos várias adaptações na nossa grelha habitual de programas, para dar prioridade à cobertura dos desenvolvimentos deste conflito militar. Os ouvintes têm demonstrado o seu interesse, enviando mensagens áudio por para o 910024185, para serem transmitidas em antena; escrevendo comentários nas redes ou para o mail ouvinte@observador.pt; e mostrando um interesse crescente: a escuta online duplicou em horário nobre e quadruplicou noutros horários ao longo do dia.

Esta sexta-feira, a cobertura da Rádio Observador começa às 06h30 com um novo episódio de A História do Dia, onde contamos a história de Drozdovychi, uma aldeia que se prepara para a guerra. Cátia Bruno e João Porfírio, enviados especiais do Observador à Ucrânia retratam uma aldeia a meio caminho entre Lviv e a Polónia onde restam poucos habitantes, as mulheres preparam-se para a guerra e os homens montaram check points.

Nas Manhãs 360, a cada meia hora atualizamos toda a informação com Carla Jorge de Carvalho. Às 07h20, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães fazem as perguntas que marcam a atualidade em mais um episódio de Ainda Bem que Faz essa Pergunta e depois das 07h30 a análise ao impacto da guerra na economia no programa Boa moeda, má moeda.

Às 07h40 a Rádio Observador associa-se a uma iniciativa de centenas de rádios europeias pela paz na Ucrânia. Em simultâneo, várias estações de rádio de toda a Europa, vão passar a canção “Give Peace a Chance”, de John Lennon. Acontece às 07h45, ‘Give Peace a Chance for Ukraine’, a mesma canção vai tocar em toda a Europa. No nosso estúdio, a canção vai ser tocada e cantada ao vivo.

Depois das 08h15 junta-se à emissão da Rádio Observador António Goucha Soares, professor do ISEG, especialista da área do direito comunitário e integração europeia, para nos ajudar a analisar as relações da União Europeia com a Ucrânia e a possibilidade de adesão. Por volta das 08h33 começa mais uma edição de E o Vencedor é… com análise às mais recentes atualizações da guerra na Ucrânia, esta semana com a participação especial do historiador Bruno Cardoso Reis.

A partir das 09h10 arranca mais uma edição do Explicador para analisar os mais recentes desenvolvimentos do conflito na Ucrânia e as sanções aplicadas à Rússia, com o historiador Bruno Cardoso Reis e Mónica Mendes Ferreira, Professora Auxiliar Convidada no ISCTE-IUL, no Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral.

Ainda antes das notícias das 10h, contamos a história da associação oficial Ukrainian Refugees UAPT. Foi formalizada esta semana e Mykhailo Sehemliy é um dos representantes desta associação. Trata-se de uma associação nascida em tempo recorde para apoiar os deslocados de guerra e que tenta juntar as várias associações de imigrantes ucranianos em Portugal.

Entre as 10h10 e o meio dia, Susana Peralta, Luís Aguiar-Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida respondem aos ouvintes numa edição especial do programa Fora do Baralho para analisar as sanções contra a Rússia e as reações políticas a este conflito. Para participar em direto basta ligar para o 910024185.

Depois das notícias das 13h, começa mais uma Vichyssoise. No programa desta semana os jornalistas Rui Pedro, Rita Tavares, Inês André Figueiredo e Diogo Teixeira Pereira analisam a atualidade política e na 2ª parte entrevistam o vice-presidente do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira.

Já durante a tarde, às 15h10, analisamos quais as diferenças culturais e linguísticas entre a Rússia e a Ucrânia? Junta-se à emissão Rodrigo Moita de Deus, autor do livro “Pax English – a nossa tribo”, livro que aborda a forma como as línguas contribuíram, ao longo dos tempos, para moldar países, conflitos, religiões, cultura, etc, e como podem voltar a fazê-lo no futuro.

Às 15h35 arranca mais uma edição da Guerra Traduzida. Perante o conflito a informação torna-se essencial, mas enquanto que na Ucrânia os jornalistas enfrentam dificuldades acrescidas para noticiar da melhor forma, na Rússia há censura e propaganda. Na Rádio Observador fazemos a tradução e contamos aquilo que dizem rádios, televisões e jornais, quer na Ucrânia, quer na Rússia. De segunda a sexta, depois das 15h30. Tania Oliynyk, ucraniana a viver há 14 anos em Portugal ajuda-nos a ler a imprensa da Ucrânia. Larisa Tovmasyan, russa a viver em Portugal há 15 anos, ajuda-nos a traduzir aquilo que é publicado e transmitido na Rússia.

Na tarde em direto escutamos o Cassete 60, logo depois das notícias das 16h00. Neste episódio contamos a história da expressão “cortina de ferro”. Já depois das 17h15, Eduardo Sá responde a uma pergunta: É nos momentos mais difíceis que mostramos o melhor de nós? É para ouvir em mais uma edição do programa Porque sim não é resposta.

Esta sexta-feira, a cobertura da Rádio Observador começa às 06h30 com um novo episódio de A História do Dia, onde contamos a história de Drozdovychi, uma aldeia que se prepara para a guerra. Cátia Bruno e João Porfírio, enviados especiais do Observador à Ucrânia retratam uma aldeia a meio caminho entre Lviv e a Polónia onde restam poucos habitantes, as mulheres preparam-se para a guerra e os homens montaram check points.