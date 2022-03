Mais de 180 turistas russos retidos na Madeira devido à invasão da Ucrânia já foram repatriados num voo da Corendon Airlines, que saiu esta sexta-feira da região cerca das 12h30, disse à Lusa fonte da agência de viagens Euromar.

De acordo com a mesma fonte, 188 cidadãos partiram no voo da operadora Corendon Airlines, com destino a Antália, na Turquia, sendo que depois será feita a ligação a Moscovo.

Os restantes turistas russos que ainda estão na região devem ser repatriados até segunda-feira, reafirmou esta sexta-feira o Governo Regional, com base nas informações prestadas pelo operador.

O presidente do executivo insular, Miguel Albuquerque (PSD), já tinha afirmado na terça-feira que a operação de repatriamento dos 223 turistas russos na região estava prevista ocorrer até segunda-feira.

“Estamos em contacto com o operador e, neste momento, a situação está perfeitamente controlada. Essa é a informação que nos deram“, disse na ocasião, sublinhando que aqueles cidadãos “não têm culpa nenhuma do que se está a passar”.

De acordo com a agência russa TASS, o operador turístico Tui indicou na quarta-feira que vai organizar voos da Madeira e Sófia para repatriar turistas russos que ficaram retidos na Europa com a suspensão de ligações aéreas devido à invasão da Ucrânia.

Os voos especiais serão a partir da capital da Bulgária, em 4 de março, e a partir da Madeira, em 7 de março, disseram as agências federais de transporte aéreo e de turismo russas, citadas pela TASS.

A operação turística entre a Madeira e a Rússia, agora interrompida, envolvia um voo semanal direto de Moscovo, o mesmo acontecendo com a Ucrânia, com ligação direta a Kiev, sendo que ambas deviam manter-se até outubro.