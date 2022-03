Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, mais de um milhão de pessoas abandonaram o país liderado por Volodymyr Zelensky. A maioria fugiu para a Polónia e saíram quase tantas pessoas do território ucraniano para a Rússia como para a Roménia. Os últimos dados foram divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que indica que, entre o dia 24 de fevereiro, primeiro dia da invasão russa à Ucrânia, e esta quinta-feira, o primeiro dia de março foi o que registou o maior número de saídas do país – 197.081 pessoas.

Trabalho há quase 40 anos em emergências de refugiados e raramente vi um êxodo tão rápido como este”, disse esta quinta-feira Filippo Grandi, Alto Comissário da ONU para os Refugiados, acrescentando que, “a não ser que se coloque um ponto final neste conflito imediatamente, é provável que mais milhões de pessoas se vejam obrigadas a fugir da Ucrânia”.

A ONU tem mobilizado esforços para as fronteiras da Ucrânia, para ajudar os milhares de pessoas que querem fugir da guerra e já considerou que, “se o ritmo continuar, esta situação pode transformar-se na maior crise de refugiados da Europa neste século”. E no início da semana pediu aos governos europeus que mantenha aberto o acesso aos respetivos territórios para que aqueles que fogem da Ucrânia possam encontrar um local seguro – “tanto ucranianos, como nacionais de países terceiros que vivem na Ucrânia e agora se veem obrigados a escapar da violência”.

Olhando para o mapa que traduz o número de pessoas que já conseguiram fugir da Ucrânia, saíram através da fronteira com a Polónia quase 650 mil pessoas. Quem cruza esta fronteira tem relatado ao Alto Comissariado uma espera de quase 60 horas para conseguir sair do país. E a maioria dos que chegam são mulheres e crianças “de todas as partes da Ucrânia”, até porque Zelensky impôs a lei marcial, impedindo a saída dos homens com idades entre os 18 e os 60 anos, para que possam cumprir serviço militar.

Também na Polónia, e depois de várias queixas de cidadãos impedidos de cruzar a fronteira, a ONU adiantou que “está consciente das dificuldades que enfrentam alguns cidadãos de países terceiros que tentam entrar na Polónia”, garantindo que está em contacto com as autoridades para que seja cumprido o princípio da igualdade.

Na Roménia, onde entraram mais de 57 mil pessoas em sete dias, as filas para entrar por esta fronteira são de cerca de 20 horas, estando o governo a providenciar transporte e alojamento dos recém chegados para os centros de abrigo temporário ou para hotéis.

Já na Moldávia entraram mais de 103 mil pessoas e são necessárias mais de 24 horas para percorrer os cerca de 60 quilómetros que separam Odesa da fronteira com a Moldávia. No momento em que recebe cada vez mais refugiados, a Moldávia decidiu seguir o caminho da Ucrânia e da Geórgia e entregou esta semana um pedido formal para aderir à União Europeia.

Quem está na Ucrânia tenta sair por todos os pontos possíveis e mais de 53 mil pessoas fugiram através da fronteira com a Rússia. E mais de 110 mil conseguiram passar a fronteira da Ucrânia com destino a outros países. Para já, Portugal avançou que tem capacidade para acolher 1.245 refugiados e abriu as fronteiras a quem quer sair da Ucrânia.