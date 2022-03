Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Alguns dos principais artistas e bandas nacionais vão juntar-se a 15 de março (uma terça-feira) para um concerto solidário pelas vítimas da guerra na Ucrânia. As receitas vão reverter na totalidade para três instituições que apoiam a população do país invadido e atacado pela Rússia: a Cruz Vermelha Ucraniana, a Voices of Children e o centro humanitário UBTS Emergency Center.

O espectáculo chama-se “Uma Voz pela Paz”, acontecerá na Super Bock Arena do Porto – Pavilhão Rosa Mota e junta 28 artistas e bandas portuguesas que se solidarizaram com a causa ucraniana. Os bilhetes ficam disponíveis a partir das 19h de esta sexta-feira e têm preço único de 20 euros.

Entre os confirmados estão artistas como Ana Bacalhau, Benjamim, Capicua, Carolina Deslandes, Diogo Piçarra, Gisela João, Miguel Araújo, Pedro Abrunhosa, Rita Redshoes e Samuel Úria. Pode consultar a lista de participantes no final deste texto.

O concerto está agendado para as 21h e a realização do espectáculo foi confirmada ao Observador pela organização.

O conflito militar na Ucrânia já provocou o êxodo de 1,2 milhões de refugiados para os países circundantes, de acordo com as estimativas do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Porém, lembra a organização deste concerto em comunicado, “é preciso prestar também apoio à heróica resistência do povo ucraniano no terreno, cuidando daqueles que ficaram”.

Foi por este imperativo que “as vozes e o talento de incontáveis músicos portugueses” se uniram para “um concerto em jeito de abraço solidário e de clamor pela reposição da normalidade no território da Ucrânia”, lê-se no comunicado. “É a nossa música ao serviço da solidariedade e da celebração da fraternidade entre os povos”, diz ainda a organização.

São estes os nomes confirmados para o concerto solidário:

Ana Bacalhau

Benjamim

Best Youth

Capicua

Carolina Deslandes

Cuca Roseta

David Fonseca

Diogo Piçarra

Fernando Daniel

Gisela João

Gospel Collective

Mafalda Veiga

Márcia

Maria João

Marisa Liz

Matay

Miguel Araújo

Miramar

Moullinex

Noiserv

Paulo de Carvalho

Pedro Abrunhosa

Rita Redshoes

Samuel Úria

Sara Correia

Selma Uamusse

Tó Trips

We Trust