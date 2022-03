O treinador do Famalicão disse esta sexta-feira que o clube está a consolidar o trabalho realizado, ambicionando vencer na próxima jornada, na visita ao Vitória de Guimarães, no domingo, para a 25.ª jornada da I Liga de futebol.

Rui Pedro Silva não quis valorizar a série de três vitórias seguidas dos famalicenses, antevendo que o embate com os vimaranenses, será um desafio “bastante exigente”, até por enfrentarem uma fase mais complicada, com três derrotas consecutivas.

“É um jogo bastante exigente para nós. Estamos num momento de exigência interna, de pressão interna, de ambição interna. E, independentemente do adversário, estamos num momento em que queremos consolidar o nosso jogo. É mais um jogo para darmos esse passo enquanto equipa”, referiu o treinador, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

O Famalicão ocupa o 11.º lugar, com 26 pontos, menos quatro do que o Vitória de Guimarães, que segue no sexto lugar.

O treinador da equipa de Famalicão não quis olhar para o passado e para as vitórias frente a Moreirense (5-0), Marítimo (1-0) e Tondela (2-1), mas revelou-se muito satisfeito com o processo ascendente da equipa.

“Não olho muito para o que está para trás. Olho para o que é o presente. Sabemos do bom momento que vivemos, mas, pela consistência que estamos a demonstrar de jogo para jogo, pelo equilíbrio que sentimos todos os dias que estamos no treino, pelo rigor que os atletas seguem. Seguem um plano de jogo, seguem tarefas individuais. Ou seja, isto é o nosso bom momento”, salientou.

Questionado sobre se já pensa em outros objetivos, tendo em conta o bom momento que o Famalicão atravessa, Rui Pedro Silva não se deixou deslumbrar pelos resultados.

“O nosso objetivo sempre foi abstrair da tabela classificativa e ir jogo a jogo. Enquanto equipa só dependemos de nós para conseguir os nossos objetivos. O nosso objetivo neste ponto foca-se neste jogo. Temos noção da classificação, mas sabemos que, neste momento, ainda está tudo num momento de incertezas. O importante agora é entrar para competir pelos três pontos e ir jogo a jogo“, garantiu.

Rui Pedro Silva revelou ainda que não vai poder contar com Ivo Rodrigues para o encontro deste domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, devido a lesão.

O Famalicão visita o Vitória de Guimarães, no domingo, às 20h30, numa partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.