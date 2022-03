27 tochas, uma quase suspensão do jogo, os jogadores a pedirem aos adeptos que parassem: a história da interrupção do Portimonense-Benfica

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de muita irregularidade exibicional e de resultados, o Benfica parece ter finalmente encontrado uma velocidade cruzeiro: com a vitória deste sábado frente ao Portimonense, os encarnados levam cinco vitórias nas últimas seis jornadas da Primeira Liga, incluindo duas de forma consecutiva, e marcaram pelo menos dois golos nos últimos seis jogos para todas as competições, numa série que integram a partida contra o Ajax para a Liga dos Campeões.

No Estádio Municipal de Portimão, o Benfica até começou a perder mas acabou por conseguir dar a volta ao resultado, algo que já alcançou três vezes esta temporada para o Campeonato. Contudo, a grande história partida aconteceu ainda durante a primeira parte: já depois de a queda aparatosa de um apanha-bolas ter provocado uma interrupção prolongada, cerca de 27 tochas caíram no relvado, atiradas a partir da zona das bancadas em que estavam os adeptos encarnados.

Fábio Veríssimo chegou a enviar toda a gente de regresso aos balneários, numa altura em que uma parte substancial do relvado estava engolida pelo fumo das tochas, mas acabou por voltar atrás na decisão depois de as autoridades terem garantido a segurança necessária para que o jogo fosse reatado — e também já depois de os próprios jogadores encarnados terem pedido aos adeptos que parassem. De acordo com a Sport TV, o momento foi proporcionado pelos No Name Boys, um dos grupos organizados de adeptos do Benfica, que decidiu assinalar desta forma o 30.º aniversário celebrado recentemente.