A única tocha que não se apaga é a luz de Gonçalo (a crónica do Portimonense-Benfica)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi a 3 de outubro do ano passado, numa fase ainda embrionária do Campeonato e num dia em que as atenções do universo desporto português estavam viradas para a final do Mundial de futsal, onde Portugal derrotou a Argentina para se sagrar campeão do mundo. Ainda sem derrotas na Liga, na liderança da classificação, o Benfica perdeu na Luz com o Portimonense graças a um golo solitário de Lucas Possignolo e entrou aí num vórtice de irregularidade que parece ainda não ter terminado até hoje.

No mês que se seguiu à derrota com os algarvios, os encarnados foram duas vezes goleados pelo Bayern Munique na Liga dos Campeões, empataram com o V. Guimarães na Taça da Liga e com o Estoril no Campeonato, tiveram de ir a prolongamento para eliminar o Trofense na Taça de Portugal e só superaram o Vizela com um golo de Rafa ao oitavo minuto de descontos. Claro que tudo piorou em dezembro, com as derrotas com Sporting e FC Porto e a saída de Jorge Jesus, e claro que nada se endireitou em janeiro, com o empate com o Moreirense, o desaire com o Gil Vicente e a nova derrota com os leões na final da Taça da Liga. Contudo, algo parece ser claro: a escorregadela com o Portimonense em outubro, a primeira escorregadela da temporada, parece ter sido o início de uma temporada complexa para o Benfica.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Portimonense-Benfica, 1-2 25.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal de Portimão, em Portimão Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria) Portimonense: Samuel Portugal, DaCosta (Luquinha, 71′), Willyan Rocha, Lucas Possignolo, Moufi, Welinton Júnior (Fabrício, 71′), Lucas Fernandes, Carlinhos, Nakajima (Sapara, 71′), Filipe Relvas (Sana, 79′), Angulo (Anderson, 79′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Kosuke, Henrique Jocu, Ewerton, Pedro Sá Treinador: Paulo Sérgio Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Rafa, Meïté, 66′), Gonçalo Ramos (Darwin, 85′), Everton (Diogo Gonçalves, 80′), Yaremchuk (Paulo Bernardo, 80′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, João Mário, Lázaro, Gil Dias, Morato Treinador: Nélson Veríssimo Golos: Welinton Júnior (25′), Grimaldo (45+7′), Gonçalo Ramos (50′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Vertonghen (42′), a Willyan (45+7′), a Welinton Júnior (45+7′), a DaCosta (45+15′), a Gonçalo Ramos (58′), a Lucas Possignolo (63′), a Luquinha (74′), a Paulo Bernardo (90+2′); a Moufi

“É um adversário complicado, num campo difícil. Contamos com o apoio dos nossos adeptos para superar este difícil obstáculo. É um adversário com qualidade na forma de atacar mas também no processo defensivo. Não sofre muitos golos, tem qualidade no processo defensivo e na circulação de bola e tem um posicionamento diferente à direita e à esquerda. Vai ser um jogo difícil, temos de estar com um nível de ativação muito elevado, ter uma entrada forte para mostrarmos, desde o início, ao que vamos. Focados na nossa forma de jogar, a impor o nosso jogo. Se isso acontecer, vamos fazer um bom jogo e trazer os três pontos, que é o nosso objetivo”, disse Nélson Veríssimo, que este sábado já contava com Otamendi e Weigl depois de ambos terem cumprido castigo na jornada anterior, na antevisão.

Em Portimão, vindo de cinco jornadas sem perder, o Benfica entrava em campo antes do Sporting e do FC Porto e tinha a oportunidade de pressionar desde logo os principais rivais — sendo que, na semana passada, roubou pontos a leões e dragões depois de ambos terem empatado os respetivos jogos. Contra o Portimonense, Veríssimo mantinha a aposta em Taarabt no meio-campo e Gilberto na direita da defesa e só fazia uma alteração ao habitual onze inicial, lançando Yaremchuk para a titularidade e deixando Darwin — que passou os últimos dias com febre, falhou o treino de sexta-feira e estava em dúvida — no banco de suplentes. Do outro lado, numa equipa que vinha de 10 jogos consecutivos sem ganhar e cuja última vitória havia sido já no início de dezembro, Paulo Sérgio trocava Fabrício e Pedrão por Welinton Júnior e DaCosta face ao empate da semana passada com o Vizela.

Na estreia a titular neste campeonato, Welinton Jr. marca o seu 2.º ⚽golo na prova, em 4 jogos – tinha apenas 45 minutos jogados na prova pic.twitter.com/z3uw08Hvst — playmakerstats (@playmaker_PT) March 5, 2022

A primeira parte trouxe quase tudo e quase nada. Ao longo de uma hora, o Estádio Municipal de Portimão presenciou uma interrupção longa devido à queda de um apanha-bolas, que teve de ser assistido pelos bombeiros e pelas duas equipas médicas; uma segunda interrupção longa devido a 27 tochas que caíram no relvado, atiradas a partir da zona dos adeptos do Benfica, e que chegaram a levar Fábio Veríssimo a indicar a suspensão do jogo e a recolha dos jogadores aos balneários, algo que não se verificou depois de a polícia garantir condições de segurança; 15 minutos de descontos, por motivos óbvios; e a expulsão de Paulo Sérgio por acumulação de cartões amarelos. Quando o árbitro apitou para o final da primeira parte, parecia que já tinha passado pelo Algarve uma autêntica maratona.

No que toca ao futebol propriamente dito, o Portimonense apresentou-se com uma defesa a cinco, sendo que Willyan, o terceiro central, avançava para o meio-campo quando a equipa tinha a bola. Taarabt teve o primeiro remate do jogo logo nos instantes iniciais, atirando ao lado depois de combinar com Rafa (2′), e a partida foi avançando sem grandes oportunidades nem aproximações à baliza. O Benfica tinha mais bola, de forma natural, e avançava essencialmente através do corredor direito, onde Gilberto oferecia muita largura e tentava sempre empurrar os lances até à linha de fundo para criar situações de superioridade numérica; do outro lado, o Portimonense explorava quase sempre o passe longo e a profundidade nas costas da defesa adversária. E foi precisamente assim que acabou por chegar ao golo.

???????? 44' | Portimonense 1-0 Benfica Ataque do SLB inclina claramente para o lado direito, apesar de 7 dos 12 passes aproximativos terem sido sobre a esquerda#LigaBwin #LigaPortugalBwin #PSCSLB pic.twitter.com/ECaK4pePAh — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) March 5, 2022

Taarabt errou no início da construção, oferecendo a bola a Carlinhos na zona do meio-campo, e o médio soltou de imediato um passe longo que descobriu Welinton Júnior em velocidade: o avançado recebeu entre os centrais, ficou na cara de Vlachodimos e atirou rasteiro para abrir o marcador (25′). O Benfica, que antes de sofrer o golo tinha tido uma boa oportunidade com um remate ao lado de Gonçalo Ramos na sequência de um passe de Grimaldo (24′), não conseguiu ter uma reação imediata ao golo sofrido devido à interrupção provocada pelas dezenas de tochas que caíram no relvado. O jogo foi reatado, a placa subiu com a indicação de que ainda iriam jogar-se 15 minutos de descontos e esse quarto de hora foi dominado quase por inteiro pelos encarnados.

Everton foi o primeiro a ficar perto do empate, com um remate ao lado depois de uma combinação com Taarabt (45+3′), e o Benfica acabou por conseguir marcar através de Grimaldo. Taarabt cobrou um canto na direita, a defensiva do Portimonense devolveu ao marroquino e este colocou à entrada da grande área, onde o lateral espanhol atirou de primeira para bater Samuel Portugal (45+7′). Até ao intervalo, no último lance da primeira parte, Grimaldo ainda ficou perto de bisar com um livre direto que passou a centímetros do poste dos algarvios (45+17′) mas o jogo chegou mesmo à interrupção com o resultado empatado.

???????? INTERVALO | Portimonense 1-1 Benfica ????1º tempo animado por bons (gls) e maus motivos

????SLB com + bola mas empate no perigo criado (xG)

???? Wellinton Jr. ???????? aproveitou avenida para inaugurar, Grimaldo ???????? empatou perto do descanso#PSCSLB #LigaBwin #LigaPortugalBwin pic.twitter.com/qCBPcMUYMY — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) March 5, 2022

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Portimonense-Benfica:]