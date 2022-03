Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um grupo de jornalistas foi atacado por uma unidade russa nos arredores de Kiev. O ataque aos cinco correspondentes de guerra — um deles ficou ferido — aconteceu esta segunda-feira na cidade de Bucha, a cerca de 30 quilómetros da capital. A equipa foi, entretanto, retirada com sucesso de solo ucraniano após o susto que agora está a ter especial destaque na imprensa britânica. A reportagem já passou na Sky News,

A televisão britânica publicou este sábado o relato do ataque escrito na primeira pessoa por Stuart Ramsay cuja equipa foi atacada — a acompanhar o artigo estão as imagens registadas no momento da emboscada e dos vários disparos feitos pela unidade russa. No artigo, Ramsay descreve como a viagem para chegar a Bucha demorou várias horas devido às sucessivas estradas fechadas. No último checkpoint, um polícia aproximou-se do carro dos jornalistas, ofereceu-lhes gelados através da janela e afirmou que a equipa poderia virar à esquerda e seguir caminho até Kiev.

WATCH: Sky News reporters ambushed near Kyiv, injuring one of them pic.twitter.com/zDXGGEwJ40 — BNO News (@BNONews) March 4, 2022

Os jornalistas encontraram a estrada, que estaria aberta, deserta e silenciosa. Percorreram parte dela num ritmo calmo até que viram uma explosão e algo a bater contra o veículo. Seguiram-se vários disparos que quebraram o pára-brisas. Stuart Ramsay descreve como as balas “caiam em cascata” em todo o carro, com o volante e o painel a desintegrarem-se — só mais tarde a equipa soube, após informação dos ucranianos, que tinha sido emboscada por uma unidade de reconhecimento russo. O registo profissional do esquadrão era óbvio: “Eles não falhavam”.

Após vários disparos, os jornalistas conseguiram sair do carro agora destruído — no vídeo é possível ouvir a equipa a gritar, a identificar-se como um grupo de jornalistas à medida que os disparos continuam; nesta altura, Ramsay e os colegas achavam que estavam num checkpoint ucraniano que os militares se tinha enganado ao disparar sobre eles. “Lembro-me de me questionar sobre se a minha morte seria dolorosa. E, então, fui atingido na parte inferior das costas. “Fui atingido!”, gritei”, conta Stuart Ramsay, agora já fora de perigo.

A equipa procurou abrigo numa unidade fabril que encontrou de portões abertos. Foi aí que entrou em contacto com a Sky News a pedir um resgate. Mais tarde, os jornalistas ouviriam o som, cada vez mais perto, de pesadas botas. Temeram o pior, mas era a polícia ucraniana que os vinha salvar.

The courage of these journalists, putting themselves in terrifying and dangerous situations, is astonishing to watch. They’re risking their lives to ensure that the truth is told. Free press will not be intimidated or cowed by barbaric and indiscriminate acts of violence. https://t.co/eAwEJafTvQ — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 5, 2022

Esta manhã, o primeiro-ministro britânico saudou a “coragem” destes jornalistas. No Twitter, Boris Johnson escreveu que “a imprensa livre não será intimidada por atos de violência bárbaros e indiscriminados”.