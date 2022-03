A antiga vereadora da Câmara do Porto Matilde Alves, acusada pelo Ministério Público (MP) de difamar nas redes sociais o presidente do município, Rui Moreira, requereu a abertura de instrução, sendo ouvida em tribunal a 29 de abril.

A informação foi adiantada esta sexta-feira à agência Lusa por fonte judicial, acrescentando que a ex-vereadora, no requerimento de abertura de instrução, fase facultativa que visa decidir por um juiz se o processo segue e em que moldes para julgamento, pediu para ser ouvida nesta fase processual.

Nesse sentido, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto marcou o interrogatório judicial para as 9h30 de 29 de abril, sublinhando que, caso a arguida não compareça nesse dia, “o tribunal concluirá que desistiu do interrogatório”.

A antiga vereadora do PSD na Câmara do Porto está acusada de difamação agravada, por escrever na sua página de Facebook mensagens “ofensivas da imagem, credibilidade e prestígio” do presidente do município portuense, Rui Moreira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O despacho de acusação do MP, a que a Lusa teve acesso, surge na sequência de uma queixa apresentada por Rui Moreira, que se constituiu assistente no processo, junto do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.

Segundo o MP, Rui Moreira tomou posse como presidente da Câmara Municipal do Porto em 22 de outubro de 2013, enquanto a arguida foi vereadora do PSD no executivo de Rui Rio, com o pelouro da habitação, “tendo o seu mandato cessado no ano de 2013, ainda no decurso do primeiro mandato” de Rui Moreira, reeleito nas eleições autárquicas de 2017 e de 2021.

“Acontece que, no período entre 25 de abril de 2019 e 24 de maio de 2020, através do seu perfil de Facebook — https://www.facebook.com/matilde.alves.39750 — a arguida produziu diversas afirmações acerca do assistente, ofensivas da sua imagem, credibilidade e prestígio, na qualidade de presidente da edilidade em causa”, refere a acusação.

Segundo o MP, entre 25 de abril de 2019 e 24 de maio de 2020, a arguida efetuou 16 publicações contra o presidente da Câmara do Porto, nas quais diz, nomeadamente, que Rui Moreira é “cobarde, ditador complexado, mentiroso, mesquinho, ressabiado” e que “não suporta uma crítica” e “bloqueia quem as faz“, aludindo também a alguma comunicação social.

Nas publicações, a antiga vereadora critica a postura e decisões de Rui Moreira e da autarquia do Porto em vários assuntos, abordando temas como o processo Selminho, a concessão do estacionamento pago na cidade, o lixo acumulado pelas ruas da cidade ou as “explosões na pedreira a 50 metros da Ponte da Arrábida“.

“Moreira não é sequer um Liberal! É um ditador complexado, travestido de alguns qualificativos que alguns órgãos de comunicação social gostam de fazer. Moreira é…um ser desprezível!”, escreveu a arguida, num dos “posts” de Facebook.

Segundo a acusação, ao proferir as expressões que constam das publicações, a arguida “sabia que o assistente [Rui Moreira] era presidente da Câmara Municipal do Porto e que o mesmo atuava no exercício das suas funções”.

“Querendo atingir, como atingiu, o mesmo na sua dignidade, honra e consideração enquanto titular de um cargo político. Bem sabendo que os comentários que teceu seriam visualizados, como foram, por um número infindável de pessoas, por terem sido propaladas numa das redes sociais com maior popularidade e notoriedade em Portugal”, sustenta o MP.

Para o MP, o facto de já ter assumido o cargo de vereadora na Câmara do Porto, “impunha-se-lhe o dever de averiguar qual a verdade dos factos, o que não fez, adulterando-os”.