Internamentos nos hospitais continuam a descer. Centro é a segunda região com mais casos

No que à distribuição geográfica diz respeito, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região que mais novos casos concentra: são 5.452 do total de 13.696. Já o Centro é a segunda região do país com mais infeções, reunindo 2.902 novos casos. Segue-se o Norte com 2.231. Há ainda a registar outras 1.040 infeções no Alentejo, 804 no Algarve, 750 na Madeira e 517 nos Açores.