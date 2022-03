Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando muitos pensavam que o Liverpool iria cair no pior momento, eis que começou a melhor fase. As perspetivas não eram propriamente as melhores com as saídas de elementos como Salah, Sadio Mané ou Naby Keita para a CAN e mais um par de ausências por motivos físicos que deixavam a equipa fragilizada mas foi exatamente nesse período, que entretanto teve um reforço de janeiro chamado Luis Díaz, que Jürgen Klopp conseguiu a estabilidade que procurava a nível de resultados. Tanto que, mais uma vez sem que fosse algo muito esperado, a equipa passou a depender apenas de si para reconquistar a Premier League.

Van Dijk segurou a equipa no plano defensivo para que os habituais laterais que são quase alas Alexander-Arnold e Andy Robertson pudessem ter outro envolvimento ofensivo, Fabinho surgiu no melhor período para assegurar ao lado de Henderson o domínio do meio-campo, Diogo Jota surgiu com golos decisivos em jogos e momentos chave, Luis Díaz teve uma adaptação quase instantânea à equipa. Com isso, e os regressos dos avançados habitualmente titulares, o Liverpool poderia chegar à maior série de vitórias consecutivas na Premier League na receção ao West Ham, conjunto que bateu os reds em Londres na primeira volta.

A par disso, existia uma motivação extra no regresso a Anfield para o Campeonato (durante a semana houve mais um triunfo para a Taça de Inglaterra frente ao Norwich com uma equipa muito diferente onde brilhou Minamino): a vitória na Taça da Liga, após um longo desempate nas grandes penalidades com 21 conversões conseguidas antes do pontapé para a bancada de Kepa. Apesar de se ter tornado numa das melhores equipas europeias nos últimos anos, e mesmo quebrando jejuns de títulos europeus (14 anos sem Liga dos Campeões) e nacionais (três décadas sem Premier League), faltavam mais títulos para marcar esta nova era com o treinador germânico no comando. No entanto, foi a continuidade do mesmo que foi falada esta semana.

“Adoro o que faço mas já disse várias vezes: há mais no mundo do que futebol. Atualmente sinto-me cheio de energia, física e mental, mas preciso ter certeza que em junho de 2024 sentir-me-ei da mesma forma. Não quero estar no banco e sentir-me cansado a maior parte do tempo. Tenho a certeza de que o meu futuro será bom. Não sinto que tenha de planear nada, porque até poderia deixar a decisão para o último minuto. O meu plano, sinceramente, é o futuro do clube”, explicou. E esse futuro continua a ter tudo em aberto esta época, depois do triunfo pela margem mínima frente ao West Ham que voltou a colar a equipa à liderança do Manchester City com apenas três pontos de desvantagem havendo ainda um jogo no Etihad Stadium.

O encontro começou praticamente com Fabianski a impedir o golo de Salah, que surgiu na área depois de um passe em profundidade para rematar para defesa do guarda-redes dos londrinos (2′). O West Ham conseguiu depois estabilizar mais a partida mas sempre que o Liverpool conseguia encontrar espaços no último terço criava perigo, como aconteceu no golo de Sadio Mané a desviar um cruzamento/remate de Alexander-Arnold (27′), numa jogada fantástica de Luis Díaz até ser derrubado e num lance em que a defesa dos visitantes tirou a bola antes do toque final do colombiano. Ainda assim, a última oportunidade flagrante estava reservada para a equipa de David Moyes, que viu Alexander-Arnold tirar em cima da linha após chapéu de Jarrod Bowen a Alisson na melhor jogada que o West Ham teve na primeira parte (40′).

No segundo tempo, e à medida que os minutos iam passando e o Liverpool não conseguia fechar a partida em remates de Salah e Luis Díaz, o West Ham, já com Noble em campo (e sem Bowen, lesionado), começou a acreditar mais que era possível chegar ao empate, falhando de forma clamorosa o 1-1 num lance em que Lanzini começou por não acertar bem na bola e rematou depois muito por cima, e tendo ainda mais uma boa situação por Michail Antonio que acabou com um corte no último instante por Naby Keita. Entretanto, Salah já tinha sido substituído por Diogo Jota saindo com uma visível azia e Luis Díaz continuava a ser o elemento mais desequilibrador na frente, com vários cachecóis com o seu nome a começarem a aparecer em Anfield para assistir a um jogador desconcertante e que vai ganhando cada vez mais espaço no Liverpool.