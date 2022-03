Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As deslocações a Pamplona foram sempre uma espécie de terreno sagrado para João Félix, que tinha ali e no Osasuna o seu porto seguro desde que chegou a Espanha. Este ano, não foi exceção. E esse jogo que terminou com o triunfo do Atl. Madrid por 3-0, na terceira semana de fevereiro, acabou por ser o trampolim para a melhor versão do avançado português nos colchoneros, curiosamente no jogo 100 pelos espanhóis.

Num duelo decisivo na luta por um lugar na Liga dos Campeões, e já depois da vitória do Barcelona que veio confirmar a recuperação dos catalães na classificação, o Atl. Madrid enfrentava uma deslocação a Sevilha para defrontar o Betis, um dos conjuntos mais complicados de bater em casa. Sofreu, sobretudo na primeira parte, mas ganhou. E João Félix voltou a ser a grande figura do encontro, depois de ter marcado também ao Manchester United na Champions e de ter feito uma boa exibição no triunfo caseiro com o Celta.

João Félix in the last 6 games: ✅Vs Getafe ????️

???????? João Félix (22) heat check! ???? ???? Real Betis

Com apenas 75 segundos de jogo, de forma ainda mais rápida do que tinha acontecido com o Osasuna (3′), o número 7 inaugurou o marcador num lance que começou num passe longo de Oblak na área e que acabou com Correa a fazer a assistência para o 1-0. No entanto, no culminar de várias oportunidades falhadas e de uma maior pressão, o Betis chegou ao empate antes do intervalo pelo ex-portista Tello (45+5′).

Tudo apontava para que o segundo tempo começasse com o conjunto andaluz a tentar a reviravolta, fazendo um prolongamento de como tinha acabado a primeira parte, mas apareceu mais uma vez João Félix para fazer a diferença, marcando o 2-1 a concluir na área uma grande iniciativa de Marcos Llorente pela direita (61′). O bis do avançado acabou por ser um golpe duro para o Betis, que já não conseguiu ter a capacidade que tivera antes para ir em busca do empate e acabou mesmo por sofrer o 3-1 por Lemar (80′). E pelo meio ainda houve um remate fabuloso a 40 metros que entrou num lance quando o jogo já estava parado (67′).

This would have been Joao Felix’s hattrick goal. ???? pic.twitter.com/CiPRxaFBQn — Felix (@CFC_Felix_) March 6, 2022

.@LaLiga ???????? | @RealBetis 1 x 3 @Atleti O que foi melhor? A assistência do Griezmann, a movimentação do Félix ou o golo do Lemar? ???? É tudo teu https://t.co/dcWbSFENmm#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/zx6iDFXHBW — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 6, 2022

“Estamos muito focados, temos o nosso objetivo bem claro. Estamos a tentar fazer as coisas bem, a atitude de todos foi muito boa e quando isso acontece, a qualidade vem à tona. É normal sofrer. Começámos o jogo muito bem, depois ficámos um pouco para trás e sofremos o golo. No intervalo conversámos sobre o que tínhamos de fazer. Entrámos no segundo tempo com uma atitude muito boa, melhor do que no primeiro tempo até. Atitude, tivemos que mudar desde a primeira parte. Eles estavam a correr mais do que nós e isso não pode ser. A atitude e depois a qualidade apareceu. Era uma das coisas que faltava à equipa. Estávamos a sofrer, tivemos que dar corda aos sapatos e caminhar para a vitória”, comentou no final.

“O que mudou no João Félix? Nada, eu também estava a fazer as coisas bem antes de marcar. Há alturas em que os golos não aparecem. Agora estão a chegar e que continue assim. Correa? Entendo-me bem com o Correa, estamos a fazer bem as coisas”, acrescentou o internacional português que foi o MVP do jogo.