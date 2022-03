Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao 11.º dia de guerra os ucranianos conseguem ainda encontrar motivos para celebrar. Este domingo um casal de combatentes decidiu dar o nó em Kiev, mas sem abandonar a frente de batalha. Foram casados pelo capelão militar.

Não houve vestido de noiva, fraque ou copo de água, mas este casamento de guerra não deixou, no entanto, de ter fotógrafo: o momento foi registado por vários jornalistas, com as imagens de Lesya e Valeriy, da 112.ª brigada de defesa territorial, a serem partilhadas nas redes sociais, e até pelo presidente da câmara de Kiev. “Hoje dei os parabéns aos soldados de um dos batalhões da capital, Lesya e Valeriy (…) A cerimónia aconteceu num dos postos de controlo. A vida continua! E nós vamos proteger a vida de Kiev, dos kievitas, do nosso Estado!”, descreveu Vitaliy Klychko. O casal, diz o autarca, já vivia junto, mas agora decidiu casar.

Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть в цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів. Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати! pic.twitter.com/ys2kNN12Ws — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 6, 2022

E este não foi o único matrimónio deste domingo a ser registado por câmaras. Em Lviv, mais perto da Polónia, onde a situação está mais calma, Bohdan e Iryna Manko decidiram manter os planos e avançar com o casamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste caso, e com Lviv ainda poupada a bombardeamentos, o casal teve a oportunidade de se vestir a rigor, e celebrar numa igreja. À Reuters, o noivo, Bohdan, disse estar otimista, apesar do momento difícil que o país atravessa. “São tempos difíceis, mas estamos otimistas. Estamos a lutar com força e vamos vencer. E não cancelámos o nosso casamento porque esperamos ter um futuro melhor, [esperamos] reconstruir o nosso país e viver num país feliz com toda a gente. Por isso temos muita esperança”, comentou.

O casal esperava poder viajar até Roma para a lua de mel, mas este planos, como tantos outros, foram cancelados por causa da guerra. Agora o casal quer tentar ajudar o país o máximo possível. “Esperamos que nos próximos meses possamos organizar algo bonito”, acrescentou Bohdan.

A Ukrainian couple decided not to cancel their wedding ceremony in Lviv despite the Russian invasion pic.twitter.com/JN4YhAgBrf — Reuters (@Reuters) March 6, 2022

Na passada quinta-feira foi a vez de outro casal: Klevets e Natalia Vladislave casaram num abrigo contra bombardeamentos em Odessa, no sul da Ucrânia. O portal independente bielorrusso Nexta captou o momento, com o noivo de uniforme.