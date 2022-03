O atleta sul-africano Stephen Mokoka estabeleceu este domingo um novo recorde do mundo dos 50 quilómetros, ao correr em 2:40.13 horas a prova Nedbank Runified em Gqeberha, África do Sul.

Aos 37 anos, Mokoka, que participou em três edições dos Jogos Olímpicos, fixou finalmente um recorde mundial e logo na primeira vez que correu oficialmente a distância.

A anterior melhor marca pertencia ao etíope Ketema Negasa, que no ano passado, na mesma prova, cumpriu os 50 quilómetros em 02:42.07.

A World Athletics decidiu, em julho passado, incluir os 50 quilómetros entre as distâncias com recorde do mundo oficial, dado o crescimento deste tipo de corridas, e no início deste ano homologou a marca de Negasa como primeiro recorde.