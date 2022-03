Depois de três dias em queda, internamentos voltam a subir

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país que mais novos casos concentra nas últimas 24 horas: são 4.117 dos mais de 10 mil contabilizados.

À semelhança do que aconteceu no dia anterior, a região Centro é a segunda com mais infeções — são 1.997. Ainda assim, o Norte segue imediatamente atrás com 1.613 novas infeções.

No Algarve contabilizam-se 840 casos e no Alentejo outros 585. A Madeira continua acima das 500 infeções (551) e nos Açores contam-se 363.