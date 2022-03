Apoiantes de dois candidatos presidenciais timorenses envolveram-se este domingo em pequenos confrontos na segunda cidade do país, Baucau, quando duas caravanas de campanha se cruzaram perto de uma escola.

Antonio de Sá, comandante da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) disse à Lusa que os incidentes envolveram apoiantes da campanha de Francisco Guterres Lú-Olo, atual Presidente da República, da Fretilin e número seis no boletim de voto, e apoiantes da campanha de Berta dos Santos, atual vice-primeira-ministra, do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), número nove no boletim.

“Houve uma pequena ação de campanha dos apoiantes do candidato seis na escola católica de Baucau. Alguns deles cruzaram-se com uma caravana de apoiantes da candidata nove”, disse à Lusa. “Houve uma pequena loja estragada, mas não temos feridos a registar”, explicou, referindo que a polícia está a investigar o caso para identificar os autores e que as duas campanhas já foram oficialmente contactadas.

José Belo, presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) disse que a agenda da campanha acordada para hoje com todas as candidaturas previa que apenas Berta dos Santos teria ações de campanha em Baucau. “Houve confrontos que foram registados pela CNE local e pelas autoridades policiais”, referiu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vídeos de testemunhas enviados à Lusa mostram uma série de jovens com as cores das duas candidaturas a atirar pedras.

A primeira volta das eleições presidenciais timorenses realiza-se em 19 de março e a campanha decorre até dia 16.