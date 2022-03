A Liga Mexicana de Futebol anunciou a suspensão dos três jogos marcados para domingo, depois de pelo menos 22 pessoas terem ficado feridas em confrontos entre adeptos de duas equipas, no centro do país.

Os confrontos nas bancadas começaram aos 63 minutos de uma partida entre o Querétaro e o Atlas de Guadalajara, no sábado à noite, numa altura em que a equipa da casa vencia por 1-0, disseram os serviços da proteção civil mexicanos. Os seguranças permitiram que o público se refugiasse no relvado, levando a que os jogadores voltassem aos balneários e obrigando à interrupção da partida. Os confrontos continuaram no relvado, deixando duas pessoas gravemente feridas.

“Anuncio a suspensão dos restantes jogos da nona jornada em solidariedade com os afetados”, disse o presidente da Liga Mexicana de Futebol, Mikel Arriola, num vídeo divulgado nas redes sociais.

“A Liga condena os acontecimentos no estádio La Corregidora; é uma situação de grave violência que nos obriga a agir energicamente”, disse Arriola, que garantiu que “os responsáveis pela falta de medidas de segurança no estádio serão punidos de forma exemplar”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O clube Atlas exigiu, em comunicado, uma investigação para determinar os responsáveis pela pelos confrontos. O clube de Querétaro também condenou os atos de violência.

O México vai organizar o Mundial de Futebol de 2026, em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá.