O professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito de Lisboa e autor de “uma vasta obra jurídica” Oliveira Ascensão morreu aos 89 anos, divulgou hoje a Ordem dos Advogados numa nota de pesar.

Oliveira Ascensão nasceu em Luanda, Angola, a 13 de novembro de 1932, licenciou-se em julho de 1955, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e inscreveu-se como advogado a 24 de outubro de 1956, tendo exercido advocacia na Comarca de Lisboa, adianta a mesma nota.

O Bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, e o Conselho Geral “manifestam o seu mais profundo pesar pelo falecimento do Colega Prof. Doutor Oliveira Ascensão”, refere a nota de pesar.

José de Oliveira Ascensão integrou durante vários anos o Conselho de Redação da Revista da Ordem dos Advogados (ROA), na qual foram publicados diversos artigos da sua autoria.

O professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito de Lisboa “é autor de vasta obra jurídica, dedicada à área do Direito como a Introdução e Teoria Geral do Direito, Teoria Geral do Direito Civil, Direitos Reais, Direito das Sucessões e Direito de Autor e Direitos Conexos, entre outras”, acrescenta a Ordem dos Advogados.