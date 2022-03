Um ataque a um veículo militar numa zona desértica no centro da Síria causou este domingo a morte a 13 soldados do exército sírio, informou a agência de notícias oficial do país.

“Por volta das 13:30 [locais, 11:30 em Lisboa] de hoje, um autocarro militar foi atacado, no deserto de Palmira, por terroristas que usaram várias armas, matando 13 soldados, incluindo oficiais, e ferindo outros 18”, avançou a agência Sana, citada pela AFP.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que tem uma vasta rede de fontes na Síria, especificou que o ataque foi realizado por células do grupo Estado Islâmico (EI).