Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foram poucas as vezes que cantou a música desde que foi escrita porque nunca pensou que voltasse a ser relevante, admite Sting num vídeo publicado na noite de sábado, 5 de março, no Instagram. Mas na sequência da invasão russa, já lá vão 11 dias, o músico britânico dá uma vez mais corda à voz para cantar “Russians”. “À luz da decisão sangrenta e lamentavelmente equivocada de um homem em invadir um vizinho pacífico e não ameaçador, a música é, mais uma vez, um apelo à nossa humanidade comum”, diz o cantor.

Aos 70 anos, Sting volta a cantar “Russians” para homenagear “os corajosos ucranianos” que lutam contra “esta tirania brutal”, mas também os russos que protestam contra a invasão “apesar da ameaça de detenção”. “Todos nós amamos as nossas crianças. Parem a guerra”, pede.

A música viu a luz do dia em 1985, em pleno clima de Guerra Fria, que conheceria o seu fim apenas em 1991 com a dissolução da União Soviética. Faz parte do primeiro álbum a solo do artista, “The Dream of the Blue Turtles”, já enquanto ex-Police — foi uma das canções de maior sucesso nos tops na primeira década da sua carreira a solo. A letra lembrava (e lembra) que a biologia era a mesma tanto no mundo ocidental como no Leste da Europa, independentemente da ideologia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em 2007, no livro “Lyrics by Sting”, o cantor assinalou que se inspirou após ter acesso a programas da televisão russa. Um amigo na Universidade Columbia (Estados Unidos) tinha um aparelho que conseguia apanhar um sinal de TV soviético — Sting ficou surpreendido com a natureza saudável de um programa infantil, tanto que na referida canção passa sucessivas vezes a mensagem de que “os russos também amam as suas crianças”. Já antes o cantor reiterou que a música “não é pró-soviética”, mas sim “pró-crianças”.

Agora, a versão ao vivo da música foi gravada na companhia do violoncelista Ramiro Belgardt. Na legenda da publicação, Sting inclui um endereço para onde é possível enviar mantimentos para os refugiados ucranianos na Polónia.

Sting junta-se à lista crescente de estrelas internacionais que tomaram uma posição contra a invasão russa e que estão a oferecer ajuda à Ucrânia — Blake Lively e Ryan Reynolds doaram 1 milhão de dólares para a causa e Ashton Kutcher e Mila Kunis, atriz nascida na Ucrânia, lançaram uma campanha GoFundMe para os refugiados, sendo que o casal já prometeu doar 3 milhões de dólares.