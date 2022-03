"Tabu": não há limites para rir, chorar e chorar a rir com Bruno Nogueira

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Qual é o limite do humor? A questão é velha, podíamos estar aqui a discuti-la durante horas e não chegar a um consenso. A resposta pode simplesmente ser diferente para cada um de nós, dependendo da capacidade que temos de nos rirmos de nós próprios e das nossas dificuldades, dependendo dos temas que mexem mais connosco e do distanciamento que conseguimos ter, dependendo do pudor em dizer certas coisas com medo da interpretação dos outros.

“Tabu”, que se estreou na SIC no sábado à noite, é o novo programa de Bruno Nogueira e, a julgar pelo primeiro episódio, é um balão de oxigénio que durante mais de uma hora nos faz esquecer os tempos incertos em que estamos mergulhados.

O conceito nasceu na Bélgica e é o primeiro formato adaptado pelo humorista. Durante uma semana Bruno Nogueira vive com quatro pessoas que têm alguma particularidade com a qual não é suposto fazer-se humor — os temas previstos são deficiências físicas, racismo, obesidade ou doenças mentais. Cada um se senta individualmente com ele para contar a sua história e esses momentos vão sendo intercalados com cenas do dia a dia, como jantares, um passeio na praia, uma partida de golf. Depois, cabe ao humorista preparar um espetáculo de stand-up que apresenta a uma plateia com os quatro convidados, familiares e amigos. Deste lado do ecrã vamos saltitando entre estes dois cenários, num balanço perfeito que nos leva a rir, chorar e chorar a rir.

Não é preciso ver o original para saber que, por cá, a adaptação está muito bem entregue: temas sensíveis embrulhados em humor e empatia — o próprio Bruno Nogueira estará exatamente no ponto certo da carreira (e da vida?) para saber lidar com tudo isto com uma mestria que parece simplesmente natural.