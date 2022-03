Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A liderança da Serie A deveria ser um presente para qualquer equipa. Algo para estimar, para adorar, para tentar guardar o mais possível. Esta época, em Itália, passa-se exatamente o oposto. E o primeiro lugar quase que passou a ser uma espécie de “batata quente” que anda nas mãos de Inter, AC Milan e Nápoles e que, no meio de tantas passagens, começou a chamar a Juventus à discussão depois de um péssimo arranque dos bianconeri. Agora, essa tal “batata quente” que deveria ser um presente voltava a estar em discussão e logo num dia de homenagem a Diego Armando Maradona por parte do Nápoles. E a antecâmara da partida frente ao AC Milan foi mais marcada pelas condicionantes nos dois lados do que pelo que se podia ganhar.

“Estamos com muitos lesionados, penso que o AC Milan também. Tivemos de corrigir várias coisas por isso. Conseguimos construir uma equipa mais forte dentro das dificuldades. Sinto-me confiante, estamos com uma boa equipa e existe uma boa ligação com os adeptos. Além de tudo o que temos, da intuição e do talento, teremos de preencher o nosso jogo com um impacto mais físico porque o adversário é muito forte nesse aspeto e com uma boa variação entre o jogo mais curto e a exploração da profundidade”, tinha referido Luciano Spalletti, técnico dos napolitanos que ganhou o prémio de Melhor Treinador do Mês.

“O Ibrahimovic está melhor, treinou connosco e deve poder ir a jogo. Fizemos um longo caminho como uma equipa e agora estamos a 11 jogos do final. Temos de estar satisfeitos com esta posição mas a partir de agora todos os jogos são cruciais, temos de encarar todos como finais, com grande convicção. O Nápoles está num bom momento, têm muita qualidade mas nós também. Nunca ganhei a Spalletti? Mais tarde ou mais cedo vou conseguir ganhar, espero que seja mais cedo”, comentara Stefano Pioli antes do jogo.

Era jogo de tripla, muitas vezes com mais receio de sofrer do que vontade de marcar, o que ia explicando em parte o nulo que se registava ao intervalo. O golo parecia longe mas podia cair para qualquer lado, surgindo logo a abrir a segunda parte com Giroud, que jogava em dificuldades após ter ficado com um lenho visível na perna por uma entrada de Koulibaly, a confirmar que é mesmo um jogador talhado para os jogos grandes depois de ter marcado à Roma e ao Inter e a conseguir desviar um remate de Calabria na sequência de uma recarga após bola parada e a marcar aquele que seria o único golo do encontro que teve Mário Rui e Rafael Leão como titulares, colocando o AC Milan na liderança do Campeonato com mais dois pontos do que o rival Inter (que tem ainda um jogo em atraso), mais três do que o Nápoles e mais sete do que a Juventus.