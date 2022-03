O chefe da diplomacia do Brasil inicia esta segunda-feira uma visita oficial de dois dias a Portugal e deposita na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) o instrumento de ratificação do seu país ao Acordo de Mobilidade.

“O Ministro das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, Carlos Alberto França, vai visitar a sede da CPLP (…) para efetuar o depósito do instrumento de ratificação pela República Federativa do Brasil do Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-Membros da CPLP”, assinado a 17 de julho de 2021, na cimeira de Chefes de Estado e de Governo, em Luanda, referiu um comunicado da organização.

Assim, o Brasil passa a ser o sexto país da CPLP a concluir o processo de adesão ao Acordo de Mobilidade, que já foi ratificado e completado também por Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Esta iniciativa será também um dos pontos altos da agenda do primeiro dia da visita oficial a Portugal do chefe da diplomacia brasileira.

De manhã, o ministro terá um encontro de trabalho com os três cônsules-gerais do Brasil em Lisboa, na Embaixada brasileira em Portugal, segundo informação desta representação diplomática.

Ainda de acordo com a embaixada do Brasil, depois da visita à CPLP, Carlos França deverá participar na cerimónia de entrega das credenciais do novo embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, ao Presidente da República português, prevista para as 18h30, em Belém, e no final do dia tem um jantar oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa.

No segundo dia da sua visita a Portugal, terça-feira, o ministro terá um encontro de trabalho com o seu homólogo português, Augusto Santos Silva, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, seguido de almoço, adiantou à Lusa a embaixada.

Um dos temas da agenda nesta deslocação de Carlos Alberto França são as comemorações do bicentenário da descoberta do Brasil, que se assinala este ano, e se celebra oficialmente a 7 de setembro, adiantam as mesmas fontes.

Na sede da CPLP, esta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil “vai ser recebido pelo secretário-executivo, Zacarias da Costa, numa cerimónia que contará também com a presença dos representantes permanentes dos Estados-membros junto da CPLP”, adianta ainda a nota daquela organização emitida sexta-feira.

Esta é a segunda visita oficial que Carlos Alberto França faz a Portugal, como chefe da diplomacia brasileira, em menos de um ano.

Em julho de 2021, durante a sua primeira visita oficial, em entrevista à Lusa o ministro das Relações Exteriores do Brasil disse que Portugal “é uma prioridade” na política externa brasileira, adiantando na altura que essa visita ao país incentivou empresários portugueses a investirem no mercado brasileiro, sobretudo na energia.

Mas “a grande novidade” que o ministro salientou então levar de Portugal foi o facto de que os dois países “estão a reforçar” os seus laços.

No que respeita à CPLP, Carlos Alberto França sublinhou na mesma ocasião que Brasília queria reforçar o seu papel naquela organização e pagar as contribuições em atraso num horizonte de dois anos.