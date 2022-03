Covid-19. Internamentos sobem pelo segundo dia e índice R(t) dá "salto"

Lisboa e Vale do Tejo concentra a maioria dos novos casos de Covid-19 reportados pelas autoridades de saúde. Em rigor, 2.407 dos 5.606 novos diagnósticos surgiram na região onde se encontra a capital, Lisboa.

Somam-se a estes 991 infeções no norte, 739 no centro e, depois, 558 na Madeira. No Algarve houve 432 testes positivos, no Alentejo 299 e nos Açores 180.

Também foi em Lisboa e Vale do Tejo que houve mais mortes: 6 das 17 totais. Além destas, morreram 5 pessoas com Covid-19 no centro do país, 4 no norte, 2 na Madeira e 1 no Alentejo.