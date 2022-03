Deixou o Campeonato, deixou a Liga dos Campeões, deixou o basquetebol: o Prometey, o clube ucraniano que parou para defender o país

A decisão do Prometey de parar as operações e alocar todos os recursos do clube à resistência ucraniana à invasão russa está a ter um impacto significativo no basquetebol europeu, onde a equipa tem alguma preponderância. O Prometey é um clube recente, tendo sido fundado apenas em 2018, mas nos últimos quatro anos conseguiu catapultar-se para o topo do basquetebol da Ucrânia e dar os primeiros passos nas principais competições europeias. Com origem na localidade de Kamianské, perto de Dnipro, o clube começou por competir na Higher League, a segunda divisão ucraniana, e terminou a temporada de estreia com 26 vitórias em 28 jogos, garantindo o primeiro lugar e a presença no playoff onde acabaram por assegurar a subida ao escalão principal.

Em 2021, com apenas três anos de história, o Prometey tornou-se campeão nacional, apurando-se para a Liga dos Campeões e para a FIBA Europe Cup que estava agora a disputar. Esta época ia pelo mesmo caminho: estavam na liderança da liga ucraniana com 25 vitórias em 26 jogos, no primeiro lugar do grupo da FIBA Europe Cup com três vitórias em três jogos e na luta pelo apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões. Agora, os objetivos desportivos passaram para último plano.