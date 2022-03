Os restantes cinco temas finalistas do Festival da Canção 2022, cujo vencedor será o representante de Portugal no 66.º Festival Eurovisão da Canção, em maio em Itália, são escolhidos esta segunda-feira, na segunda semifinal do concurso.

Na segunda semifinal, transmitida em direto na RTP1, a partir dos estúdios da estação pública em Lisboa, competem dez temas.

São eles, por ordem de apresentação: “Solta a voz e canta” (tema escrito e interpretado por Os Azeitonas), “Uma mensagem tua (Cubita), “Fome de viagem” (tema composto por Pedro Marques e interpretado por Inês Homem de Melo), “Ainda nos temos” (Syro), “Código 30” (Pepperoni Passion), “Corpo de Mulher (Agir/Milhanas), “Ao lado de mim” (PZ/O Vampiro Submarino), “Pontas Soltas” (Fábia Rebordão/Jonas), “Mar no fim” (Blacci) e “Dégrá.Dê” (DJ Marfox/Pongo e Tristany).

Destas canções, serão escolhidas as cinco que faltam para a final, marcada para 12 de março, também nos estúdios da RTP em Lisboa.

Na semifinal desta segunda-feira, além dos artistas em competição, atuam também Capitão Fausto, Lena D’Água, Samuel Úria, The Legendary Tigerman e Chanel Terrero, a representante de Espanha no Festival Eurovisão da Canção deste ano.

“Amanhã”, “Why?”, “Ginger Ale”, “Como é bom esperar alguém” e “Saudade Saudade” foram as cinco canções apuradas, sábado à noite, na primeira semifinal do Festival da Canção.

“Amanhã”, um tema composto por Tiago Nogueira e interpretado pelos Quatro e Meia, “Why?”, de Aurea, “Ginger Ale”, com letra e música de Joana Espadinha e interpretação de Diana Castro, “Como é bom esperar alguém”, canção interpretada por FF, e “Saudade Saudade”, da cantora e compositora Maro, compõem o conjunto das cinco primeiras finalistas do evento.

Dos 20 compositores participantes na edição deste ano, 16 foram convidados pela RTP e quatro (Pedro Marques, Pepperoni Passion, The Mister Driver e Tiago Nogueira (de Os Quatro e Meia) foram escolhidos através de concurso.

Nas semifinais, o peso das votações é repartido entre os espectadores e um júri, composto pelos cantores Dulce Pontes, Dino D’Santiago, Surma, Teresa Salgueiro e Tatanka, o ator Pedro Granger e o jornalista Miguel Cadete.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

Os temas a concurso já podem ser ouvidos no canal de Youtube do Festival da Canção.

A canção “Love is on my side”, composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba, venceu no ano passado o Festival da Canção, tendo representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Roterdão, nos Países Baixos.