O IC1 está cortado ao trânsito, desde as 11h10 desta segunda-feira, na zona de Ourique (Beja), devido a uma colisão envolvendo dois camiões e dois carris, com um ferido grave, revelou a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que o Itinerário Complementar (IC) 1 está cortado ao trânsito nos dois sentidos, na zona do acidente, perto de Ourique.

Segundo a mesma fonte, o acidente, para o qual foi dado o alerta às autoridades cerca das 11h10, envolveu quatro viaturas, mais precisamente dois carros pesados de mercadorias, um carro de mercadorias e outro de passageiros.

A fonte da GNR adiantou que o sinistro provocou um ferido grave, que ficou encarcerado.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Socorro de Beja referiu que o ferido está em observação no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

As operações de socorro mobilizam 24 operacionais dos Bombeiros de Ourique e Castro Verde, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, com o apoio de nove carros e um helicóptero.

O trânsito no IC1, na zona de Ourique, distrito de Beja, foi restabelecido por volta das 13h40 desta segunda-feira, após duas horas e meia cortado, devido a um acidente com um ferido grave, informou a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que a circulação no Itinerário Complementar (IC) 1, na zona do acidente, passou a fazer-se de forma alternada, desde cerca das 13h40, estando ainda em curso operações de limpeza da via.

Atualizada às 14h16