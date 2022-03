A Ucrânia acusou esta segunda-feira a Rússia de voltar a “sabotar” a abertura de corredores humanitários para a evacuação das regiões de Kiev, Kharkiv, Donetsk e Kherson, continuando os bombardeamentos.

“Violando os acordos alcançados anteriormente, a 7 de março, a Federação Russa mais uma vez sabotou a abertura de corredores humanitários para a evacuação da população civil nas cidades sitiadas de Kiev (norte), Kharkiv (leste), Donetsk (leste) e Kherson (sul)”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, em comunicado.

A diplomacia ucraniana denunciou ainda que as Forças Armadas russas “continuam os bombardeamentos e ataques com foguetes” em Kiev, Mariupol (sudeste), Volnovakha (sudeste), Sumy (nordeste), Mykolaiv (sul), Kharkov (leste) e outras cidades, vilas e aldeias”.

“Isso impossibilita a saída segura de comboios humanitários que transportam cidadãos ucranianos e estrangeiros, bem como a entrega de medicamentos e alimentos”, acrescenta o comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Governo de Kiev insiste que “a Rússia deve parar de violar o acordo – alcançado na segunda ronda de negociações, no dia 3 – e pôr fim à disseminação de desinformação e à manipulação de vidas civis”.

Esta é a terceira vez consecutiva que as evacuações planeadas não se cumprem, devido à violação do cessar-fogo temporário anunciado, pelo qual as partes se culpam mutuamente.

“A evacuação por corredores humanitários só é possível quando um regime de cessar-fogo for totalmente implementado. O lado ucraniano está pronto para isso”, sublinhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia.

O tema deverá ser abordado numa terceira ronda de negociações em território bielorrusso, entre as delegações ucraniana e russa, que já se iniciou.

“Também consideramos inapropriada qualquer tentativa de Moscovo de fazer com que civis em cidades sitiadas fujam para o território da Rússia e da Bielorrússia, tendo em conta a alta probabilidade de provocações, levando os refugiados como reféns ou usando-os como escudos humanos para as Forças Armadas russas”, disse a diplomacia ucraniana.

A Rússia anunciou esta manhã um cessar-fogo temporário para abrir corredores humanitários em Kiev, Mariupol, Kharkov e Sumi, através de seis rotas, das quais quatro terminariam em cidades russas como Rostov-on- Don (a sul) e Belgorod (a leste).

O plano de evacuação para Kiev inclui também a passagem pelo território da Bielorrússia (Gomel e Gden), com posterior transporte aéreo para a Rússia.

A vice-primeira-ministra e ministra para a Reintegração dos Territórios Ocupados Temporariamente, Iryna Vereshchuk, disse esta segunda-feira que essas rotas são “absurdas, cínicas e inaceitáveis”.