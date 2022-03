Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os Prémios Auto Observador 2022 atingem a fasquia dos 50.000€. Até 13 de março, os nossos leitores e ouvintes são desafiados a escolher que proposta consideram ser a melhor, entre um total de oito novidades introduzidas no mercado português em 2021, cujo preço de entrada de gama se enquadra num intervalo de valores compreendido entre os 35.000€ e os 50.000€.

O seu voto pode valer um prémio e permitirá definir qual a preferência dos consumidores portugueses, quando confrontados com a possibilidade de, dentro do referido orçamento, adquirirem um veículo eléctrico ou, em alternativa, uma berlina a combustão. Neste caso, com o símbolo da Mercedes e da BMW, tradicionalmente mais estatutário. Será que a tradição ainda é o que era? A avaliar pela oferta, não, pois os modelos a bateria dominam claramente nesta faixa de preços. Mas é o seu voto que vai determinar o vencedor.

Na linha de partida, apresentam-se seis SUV, todos eles eléctricos e com uma evidente prevalência do Grupo Volkswagen, pois a concurso estão nem mais nem menos que quatro “descendentes” da MEB, a plataforma modular que o conglomerado germânico concebeu para montar os seus modelos eléctricos de nova geração. O Volkswagen ID.4, em que o construtor de Wolfsburg deposita fortes expectativas de vendas, surgiu como o primeiro SUV a representar essa nova linhagem, mas rapidamente foi seguido pela Audi Q4 e-tron e o Audi Q4 e-tron Sportback (de perfil mais coupé), assim como pela Skoda com o Enyaq iV. Além do emblema que ostentam, distingue-os essencialmente o design e a escolha dos materiais, para reflectir o posicionamento de cada uma das marcas, porque em matéria de baterias e de motores recorrem ao mesmo banco de órgãos.

Também com direito a uma arquitectura dedicada, surge o Ford Mustang Mach-E, proposta que surpreendeu pela positiva porque a oval azul ousou aproveitar a aura desportiva do Mustang e associá-la a uma carroçaria que, à partida, pouco abonaria o desempenho. Os SUV, além de mais altos e volumosos, quando são eléctricos passam a ser “vítimas” do peso das baterias. Ora a Ford empenhou-se em demonstrar que isso não é necessariamente uma inevitabilidade.

Pelo seu lado, a Stellantis tem optado por uma abordagem distinta da electrificação, com recurso a plataformas multi-energia, sendo a nova geração do Opel Mokka reflexo dessa estratégia, o que permitiu ao SUV compacto oferecer, pela primeira vez, uma variante puramente eléctrica, o Mokka-e, que também está a votos. De recordar que, na primeira categoria dos Prémios Auto Observador, o Mokka é um dos finalistas, juntamente com o Toyota Yaris Cross.

Finalmente, alguma combustão pela mão da BMW e da Mercedes. O construtor bávaro faz “correr” o Série 4 Gran Coupé, uma adição à gama do Série 4 que traz consigo mais espaço e versatilidade, e o luxo que é habitual encontrar no fabricante alemão. Já a marca da estrela concorre com a berlina do novo Classe C, o seu modelo mais popular, agora só com motores híbridos de quatro cilindros e um híbrido plug-in com 100 km em modo eléctrico.

Os concorrentes estão apresentados. Cabe-lhe a si contribuir com o seu voto para a eleição daquele que considera ser o melhor modelo nesta categoria. No processo, habilita-se a ganhar um automóvel novo, no valor de 15.000€.

A votação divide-se em duas fases. Na primeira, cada votante pode dizer de sua justiça, mas apenas uma vez por categoria, com um voto semanal. Na segunda etapa, 2000 participantes que serão seleccionados aleatoriamente passam para a votação final, altura em que são desafiados a acertar no carro vencedor de cada categoria, de entre os dois modelos mais votados. Quem mais acertar ganha um Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus. Recorde-se que a rapidez no voto também pode ser determinante, na medida em que o tempo constitui um critério de desempate, se for caso disso (consulte o regulamento).

Nesta edição dos Prémios Auto Observador há 25 marcas a competir e um total de 49 modelos a concurso, seleccionados por se tratarem de novidades absolutas ou profundos restylings introduzidos no mercado em 2021. Até ao momento, Opel Mokka e Toyota Yaris Cross apuraram-se como finalistas na categoria abaixo de 25.000€, ao passo que para um intervalo de preços de 25.000€ a 35.000€, os dois modelos mais votados foram o DS 4 e o Peugeot 308. Continue a participar e a acompanhar esta iniciativa do Observador aqui.

Pisca Pisca.pt, Valorpneu e Credibom apoiam os Prémios Auto Observador 2022, iniciativa cujo prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.