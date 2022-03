O presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), António Valadas da Silva, terminou a comissão de serviço, mas vai manter-se em funções até ser concluído o concurso público para o cargo, segundo despacho do Governo.

O secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, num despacho publicado na sexta-feira, informa sobre a vacatura do lugar e a necessidade de proceder à designação em regime de substituição de titular do cargo, “de forma a assegurar o normal funcionamento deste organismo até à abertura e conclusão” do respetivo procedimento concursal.

O despacho, que vigora por 60 dias a contar desde 1 de março, designa Valadas da Silva para exercer o cargo de presidente do conselho diretivo do IEFP em regime de substituição de titular do cargo, considerando o governante que este é o regime “mais adequado às circunstâncias”.

Num outro despacho, publicado também na sexta-feira, Miguel Cabrita também designa, em regime de substituição, Catarina Silva Campos para exercer o cargo de vogal do conselho diretivo do IEFP, tendo em conta que terminou a comissão de serviço da titular do cargo de vogal e que é necessário assegurar o normal funcionamento do IEFP até à abertura e conclusão do respetivo procedimento concursal.