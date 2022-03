Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia não recebeu bem o anúncio da Rússia de abrir quatro corredores humanitários com destino à Bielorrússia e à Rússia.

Um porta-voz do presidente Volodymyr Zelensky defendeu esta segunda-feira que os cidadãos devem poder sair das suas casas através de outras cidades ucranianas. A mesma fonte, citada pela Sky News, acusa a Rússia de disparar contra cidadãos durante as operações de evacuação.

“Esta é uma história completamente imoral. O sofrimento das pessoas está a ser usado para criar uma imagem televisiva planeada”, acrescentou. “São cidadãos da Ucrânia, devem ter o direito de ser retirados para o território da Ucrânia.”

A agência de notícias russa Interfax avançou esta segunda-feira às primeiras horas da manhã que o exército russo ia avançar com um cessar-fogo e abrir corredores humanitários em cidades ucranianas às 10 da manhã (hora de Moscovo, 7 horas em Portugal continental).

A notícia surgiu depois de dois cessar-fogo não terem sido cumpridos pela Rússia para a retirada de cidadãos, nos últimos dois dias, segundo acusaram as autoridades ucranianas (as tropas russas descartam, por outro lado, a responsabilidade).

A Interfax, citando o ministério da Defesa russa, disse que a decisão das tropas russas teria sido tomada após um pedido do presidente francês Emmanuel Macron, que entretanto já desmentiu a informação.

“O presidente da República nem solicitou nem conseguiu obter corredores para a Rússia depois da sua conversa com Vladimir Putin”, disse o Eliseu à televisão francesa BFMTV. De acordo com o Eliseu, Macron não propôs as rotas de evacuação defendidas pela Rússia, mas o presidente francês pede “insistentemente” às tropas russas que deixem os cidadãos sair e permitam a entrada de transportes de apoio.

Rússia propôs quatro corredores humanitários

A proposta da Rússia prevê a abertura de quatro corredores humanitários — a partir de Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy — com destino à Rússia, Bielorrússia e a outras cidades ucranianas. A Ucrânia não concorda, porém, que o destino das rotas inclua os dois países opositores.

Eis, segundo a lista publicada pela agência de notícias RIA, as rotas propostas por Moscovo:

A partir de Mariupol

Rota 1. Novoazovsk, Taganrog, Rostov-on Don (Rússia), depois por via aérea, rodoviária ou ferroviária para um outro destino ou abrigo temporário.

Rota 2. Portivske, Mangush, Respublika, Rosivka, Bilmak, Polohi, Orekhiv, Zaporíjia (Ucrânia).

A partir de Kharkiv

Nekhoteyevka, Belgorod (Rússia), depois por via aérea, rodoviária ou ferroviária.

A partir de Sumy

Rota 1. Sudzha, Belgorod depois por via aérea, rodoviária ou ferroviária.

Rota 2. Sumy, Golubivka, Romny, Lokhvitsya, Lubny, Poltava (Ucrânia).

A partir de Kiev