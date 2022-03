Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia vai pedir ao Tribunal Internacional de Justiça que exija à Rússia o fim imediato da invasão do seu território, diz a agência Reuters.

O processo vai dar entrada na segunda-feira naquele tribunal sediado na cidade holandesa da Haia, que é o principal órgão judicial das Nações Unidas.

De acordo com a Reuters, a Ucrânia alega que a Rússia está a fazer uma interpretação errada da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, um tratado de 1948, assinado no âmbito da ONU e subscrito por ambos os países — e a usar essa interpretação errada para justificar a invasão.

Os ucranianos consideram que a Rússia está a usar erradamente o termo “genocídio” para descrever os conflitos entre o exército ucraniano e os separatistas que residem na região do Donbass.

O processo que vai dar entrada no Tribunal Internacional de Justiça é distinto dos eventuais julgamentos que venham a ocorrer no Tribunal Penal Internacional pelos crimes de guerra alegadamente cometidos pelos russos durante a invasão, uma vez que estes tribunais são distintos e servem propósitos diferentes.

O Tribunal Penal Internacional é um tribunal criminal, criado pelo Estatuto de Roma no final da década de 1990, que tem como objetivo investigar e julgar pessoas individuais (independentemente dos cargos políticos ou militares que ocupem) por crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade e agressão. Este tribunal já confirmou a abertura de um inquérito para avaliar a situação na Ucrânia.

Por outro lado, o Tribunal Internacional de Justiça é um tribunal civil, um dos organismos centrais da ONU, que serve para resolver litígios entre países. Apenas pode visar Estados — e não pessoas — e é o organismo previsto pela convenção do genocídio de 1948 para resolver quaisquer disputas associadas ao tratado.

A audiência começa às 10h de segunda-feira (9h em Lisboa), altura em que o lado ucraniano vai apresentar os seus argumentos. A Rússia deverá intervir na terça-feira. Segundo a Reuters, o tribunal poderá decretar medidas preventivas para evitar a escalada do conflito antes de analisar o caso ao detalhe.

As decisões do Tribunal Internacional de Justiça são vinculativas — mas a sua execução depende da disponibilidade dos estados visados para as implementar.