Embaixada da Rússia em Lisboa iluminada com as cores da bandeira ucraniana

O edifício da Embaixada da Rússia em Lisboa esteve na noite de segunda-feira iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia, na sequência de uma manifestação antiguerra, ação com impacto nas redes sociais.

Os manifestantes projetaram a bandeira ucraniana (azul e amarela) a partir de uma carrinha.

O momento tem sido amplamente partilhado nas redes sociais, nomeadamente no Twitter e no Facebook.

Embaixada da Rússia em Lisboa. Há instantes. pic.twitter.com/HgJmQjDJ9k — Carlos Nunes Lopes (@carlosnlopes) March 7, 2022

Ao final da noite, a Embaixada da Rússia deixou de ter as cores iluminadas na fachada.