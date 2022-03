Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chuvas e ventos fortes, tempestades, ondas perigosas e granizo. As condições meteorológicas devem piorar esta segunda à noite e terça-feira em grande parte da costa australiana de Nova Gales do Sul, incluindo Sidney.

A cidade mais populosa da Austrália enfrenta fortes chuvas há alguns dias, mas novas inundações e deslizamentos de terra são possíveis e colocam a região em alerta.

O Bureau of Meteorology — serviço de meteorologia australiano — avisa que a chuva pode derrubar árvores, cortar estradas e algumas cidades podem ficar sem eletricidade. Em todo o Estado de Nova Gales do Sul, 43 ordens de retirada da população permanecem em vigor, informa o jornal The Guardian.

As autoridades preveem chuvas intensas com ventos superiores a 90 km/hora a partir de terça-feira de manhã e o Serviço de Emergência do Estado pede aos moradores dos locais afetados para estarem vigilantes.

Os serviços meteorológicos emitiram um alerta para possíveis inundações também no estado de Queensland, no nordeste do país e espera-se um aumento repentino nos níveis de água em Brisbane.

O meterologista Dean Narramore, citado pela imprensa australiana, pede que a população se prepare para o pior, uma vez que, as inundações podem ser semelhantes às de 2021, quando “chuvas sem precedentes” exigiram que milhares fossem retirados das suas casas.

Nas últimas 24 horas, os serviços de emergência locais realizaram 38 resgates, incluindo 14 em Sidney, e pedem à população para se manter “segura”. Várias cidades estão isoladas e sem telecomunicações, com as empresas a tentar restaurar progressivamente os serviços. Ainda assim, foi criado um número de telemóvel para a população contactar no caso de precisar de ajuda rápida.

It's been a wild night for many communities across the Hunter, Sydney and the Illawarra. The red dots show where the heaviest rain has happened in the last 24 hours. Some locations in the Southern Highlands have received more than 200mm of rain. Stay safe today! #nswrfs pic.twitter.com/E4pcue2Z16 — NSW RFS (@NSWRFS) March 7, 2022

As previsões estimam que terça-feira continue a chuva e o vento forte, mas apontam para que na quarta-feira volte o céu limpo, potencialmente interrompendo a série de dias chuvosos em Sidney que começou em 21 de fevereiro.

Na quinta-feira, os serviços de emergência da Austrália tinham ordenado a retirada de 200 mil pessoas dos locais onde habitam devido às fortes chuvas que também se faziam sentir.